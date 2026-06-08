Búnker oncológico del Hospital San Felipe empezará a funcionar a mediados de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Hospital General San Felipe, Edwin Cruz, informó que el búnker oncológico, uno de los proyectos más esperados para la atención de pacientes con cáncer, entraría en funcionamiento a mediados de septiembre e inicios de octubre. El galeno detalló a EL HERALDO que actualmente se registran avances importantes en la instalación del equipo médico que conforma el acelerador lineal, incluyendo la reciente llegada de un tomógrafo, pieza clave dentro del sistema de radioterapia que se implementará en el centro asistencial. Cruz explicó que el proceso de instalación del equipo especializado, del acelerador lineal, tomará aproximadamente entre cuatro y seis semanas, tiempo en el que también se desarrollarán trabajos técnicos para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

También el personal médico y técnico del hospital será capacitado para operar estos equipos de alta complejidad, proceso que se estima en unas cuatro semanas más. “Estaríamos hablando de que a mediados de septiembre o inicios de octubre ya estaríamos arrancando con el funcionamiento y dando servicio a la población”, afirmó el director del hospital. El proyecto que fue anunciado en 2022 ha tenido una serie de retrasos, pese a que en ese entonces se estimaba que su construcción tomaría apenas un año. El búnker permitirá realizar tratamientos de radioterapia a pacientes con cáncer, reduciendo significativamente los tiempos de espera que actualmente enfrentan en el sistema público de salud.