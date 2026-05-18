Búnker de radioterapia del San Felipe sigue sin operar tras cuatro años de espera

Tegucigalpa, Honduras.- Después de cuatro años desde que se anunció la construcción del búnker de radioterapia en el Hospital General San Felipe, éste no ha comenzado a funcionar, dejando a decenas de pacientes sin acceder a sus tratamientos contra el cáncer. Edwin Cruz, director del centro asistencial, informó que el proyecto no está operando, pues actualmente se encuentra en fase de instalación del acelerador lineal, cuyo montaje tomará entre cuatro y seis semanas, seguido de un período de capacitación del personal. El acelerador lineal llegó al país en octubre del año pasado; sin embargo, no se ha comenzado con su instalación, debido a una millonaria deuda que se arrastra por la adquisición del equipo, aseguró Cruz.

"Dejaron una deuda de 120 millones de lempiras. No hicieron proceso de licitación, no tenían presupuesto. Entonces, en estos momentos el gobierno con Cancillería y las autoridades de Salud están a la carrera consiguiendo esos 120 millones porque la empresa lo trajo", dijo el médico. La falta del acelerador lineal, obra clave para la atención de pacientes con cáncer, ha dejado una mora de más de 1,000 pacientes que esperan su tratamiento de radioterapia. Lamentablemente, solo a tres o cuatro enfermos se puede remitir al día al Centro Contra el Cáncer Emma Romero de Callejas; mientras que al poner a funcionar el proyecto, serían unas 120 personas diarias las que se beneficiarían de los servicios de radioterapia. "El paciente con cáncer no puede esperar. No es una atención que se pueda postergar porque cada día que pasa reduce sus probabilidades de supervivencia", enfatizó. El médico manifestó que esperan poner a echar el proyecto en septiembre de este año. "Estará listo entre 4 y 6 semanas, más una semana aproximadamente para capacitación del personal porque esto es un equipo nuevo", aseguró el médico. El director también expuso que el sistema del hospital enfrenta una deuda global de aproximadamente 300 millones de lempiras, incluyendo compromisos con proveedores y laboratorios, lo que complica la puesta en marcha de proyectos clave.