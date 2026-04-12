Hospital San Felipe realizará 300 cirugías oftalmológicas para reducir mora

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital General San Felipe iniciará a partir de este lunes una jornada de cirugías en el área de oftalmología, como parte de un esfuerzo para reducir la mora quirúrgica. Serán unas 300 intervenciones que pretenden desarrollar durante esta semana, indicó el director del centro asistencial, Edwin Cruz, quien informó que son al menos 1,000 pacientes que llevan esperando entre tres meses y un año para ser intervenidos. La jornada se desarrollará de lunes a viernes, con una programación de aproximadamente 60 cirugías diarias, enfocadas principalmente en pacientes con cataratas, una de las principales causas de ceguera reversible en personas adultas mayores.

El galeno detalló que la decisión fue tomada en conjunto con el equipo de oftalmología, el comité quirúrgico y el personal de gestión de pacientes, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de intervenciones quirúrgicas acumuladas en el hospital. "Quiero agradecer al equipo de médicos, enfermeras, técnicos de oftalmología y al área de gestión de pacientes por el trabajo que han realizado", expresó Cruz. Cruz explicó que en condiciones normales el centro realiza entre 15 y 20 cirugías diarias, sin embargo, con esta jornada especial se busca triplicar la capacidad de atención para acelerar la reducción de la lista de espera. El director expresó sobre el alto costo de estas intervenciones en el sector privado, donde una cirugía de catarata puede superar los 90,000 lempiras, incluyendo evaluaciones cardiológicas y exámenes preoperatorios.