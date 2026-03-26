“Por falta de pinzas” cancelan cirugías a pacientes oncológicos en el Hospital San Felipe

Tegucigalpa, Honduras.– Pacientes del Hospital San Felipe denuncian la cancelación de sus cirugías programadas, pese a haber esperado durante meses, debido a la falta de insumos básicos como pinzas quirúrgicas. La situación ha generado malestar, especialmente entre pacientes oncológicos, quienes aseguran que no es la primera vez que son enviados de regreso a casa sin una nueva fecha definida, aun cuando ya habían cumplido con todos los requisitos previos al procedimiento, como la donación de sangre y evaluaciones médicas. “Después de tanto esperar, nos dicen que no hay equipo para operarnos”, relataron algunos afectados, quienes lamentan que la problemática persista en uno de los centros hospitalarios más antiguos e importantes del país.

Este rotativo intentó obtener una respuesta del nuevo director del nosocomio, Edwin Cruz, pero no fue posible contactarlo, por lo que también se buscó una respuesta institucional, pero hasta la hora de esta publicación no han respondido a las interrogantes. La queja surge en un momento en que el gobierno impulsa un programa para reducir la mora quirúrgica a nivel nacional, iniciativa promovida por el presidente Nasry Asfura, con la que se busca agilizar las intervenciones en la red hospitalaria pública.



Inician cirugías

De forma paralela, esta semana se reportó el inicio de jornadas quirúrgicas en el Hospital San Jorge, donde se realizaron las primeras intervenciones, principalmente relacionadas con la vesícula biliar. Algunos pacientes llevaban más de ocho meses en lista de espera, según confirmó la licenciada en enfermería Karen Avilés. El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, aseguró que el proceso está siendo supervisado desde tempranas horas para garantizar la calidad en la atención y avanzar en la reducción de la mora.