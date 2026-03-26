Honduras, la sexta nación con más casos de tos ferina de América

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras figura entre los 12 países de las Américas que han reportado casos de tos ferina en lo que va de 2026, de acuerdo con una actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El informe, divulgado este miércoles, indica que el país acumulaba hasta la semana epidemiológica 10 un total de 86 casos confirmados y nueve muertes por esta enfermedad respiratoria. Sin embargo, las autoridades sanitarias hondureñas actualizaron esta semana la cifra nacional y señalaron que los contagios ascienden a 91 . ​​

Con base en los datos del organismo regional, Honduras aparece en la sexta posición entre los países de las Américas con más casos reportados en 2026. En ese listado, Estados Unidos, Chile y Perú encabezan los registros más altos. Por encima de Honduras también figuran Argentina y Colombia. Más abajo aparecen Brasil, Ecuador, México, Bolivia, Panamá y Paraguay, con menores cifras reportadas. El reporte de la OPS añade que la mayor concentración de casos en Honduras se localiza en zonas urbanas y de alta densidad poblacional, entre ellas la región metropolitana de San Pedro Sula, el Distrito Central y el departamento de Cortés. A esos focos se suman Yoro y Comayagua, departamentos que también reportan presencia de la enfermedad, lo que refleja una distribución amplia de los contagios en distintas regiones del país.

Uno de los datos que tiene en alerta a las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) es que el 74% de los casos confirmados corresponden a menores de un año, población que presenta mayor vulnerabilidad ante la tos ferina. Seguidamente están los niños de entre 1 y 4 años, que corresponden al 14%.

Mientras que alrededor del 57% de los casos corresponden a mujeres, según establece el informe epidemiológico que publicó la organización este miércoles. La OPS advirtió que, tras una reducción significativa durante los años de la pandemia, esta enfermedad altamente contagiosa registra un repunte en toda la región desde 2023, lo que mantiene en alerta a los sistemas de salud. Este incremento ha sido atribuido, entre otros factores, a la disminución en las coberturas de vacunación y a las interrupciones en los servicios de salud durante la emergencia sanitaria global. Ante este panorama, el organismo internacional recomienda a los países fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar el diagnóstico y garantizar el acceso oportuno a la vacunación, especialmente en niños y mujeres embarazadas. Las autoridades sanitarias del país hacen un llamado a los padres de familia y a las embarazadas para que lleven a los menores de cinco años a los establecimientos de salud y completen su esquema de vacunación.