Aumento de casos de tos ferina enciende las alarmas; ya se registran 81 casos

Tegucigalpa, Honduras.- El aumento de los casos de tos ferina en el país pone en alerta a las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) quienes reiteran el llamado a las embarazadas y a los padres de familia a vacunar a sus hijos. Hasta la semana epidemiológica 10 (del 8 al 14 de marzo) el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Sesal confirmó un acumulado de 81 casos de esta enfermedad bacteriana que es muy contagiosa y que afecta al tracto respiratorio. "Es preocupante por el número de casos que estamos teniendo. A la fecha llevamos 81 casos y el año pasado cerramos con 114, es decir, que ya casi nos acercamos a ese dato en un período más corto", dijo Leticia Puerto, técnica en enfermedades prevenibles por vacunación del PAI.

Eso significa que los casos que se reportan en lo que va de este año representan cerca del 71% del total de enfermos registrados durante el 2025. Los casos de tos ferina se registran en 15 de las 20 regiones sanitarias, excepto en los departamentos de Ocotepeque, Valle, Choluteca, Lempira y Copán, indicó la experta. Hasta la fecha no se reportan más fallecimientos; sin embargo, esta enfermedad que es prevenible por vacunación le arrebató la vida a nueve menores de edad. Dos de los menores son de Francisco Morazán; dos se confirmaron en la ciudad de San Pedro Sula y los dos restantes en la región sanitaria de Cortés, mientras que el último se registró en Olancho. Cuatro de los fallecidos eran menores de dos meses; tres tenían dos meses y dos de tres meses. Son cuatro niñas y cinco niños, lamentó Puerto. En el caso de los fallecidos mayores de dos meses fue porque sus padres no habían iniciado el esquema de vacunación, por lo estaban sin defensas ante la enfermedad. Mientras que en los menores de dos meses las autoridades señalan que las madres no se aplicaron el biológico mientras estaban embarazadas.