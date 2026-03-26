Nasry Asfura se reúne con Chiquita Brands para impulsar inversión y empleo en Honduras

Durante el encuentro, los representantes de la transnacional destacaron su presencia histórica en el país, donde actualmente operan cerca de 5 mil hectáreas de producción bananera en el Valle de Sula, generando alrededor de 5 mil empleos directos que aportan a la economía nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura sostuvo este miércoles una reunión con directivos de la empresa Chiquita Brands International, encabezados por su presidente Carlos López Flores , con el objetivo de dialogar sobre oportunidades de inversión y crecimiento en Honduras .

El presidente de la compañía, Carlos López Flores, expresó su satisfacción con el rumbo de la nueva administración, al señalar que existe confianza en los planes impulsados por el gobierno, especialmente en materia de generación de empleo y desarrollo productivo.

Asimismo, indicó que la empresa contempla planes de expansión en Honduras, impulsados por las condiciones de estabilidad y el respaldo a la inversión que, según manifestó, ofrece la actual administración.

Por su parte, el mandatario Nasry Asfura reafirmó su compromiso de garantizar seguridad jurídica y condiciones favorables para la inversión extranjera, como parte de su estrategia orientada a dinamizar la economía y generar mayores oportunidades para la población hondureña.