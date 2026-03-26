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Nasry Asfura se reúne con Chiquita Brands para impulsar inversión y empleo en Honduras

El presidente Nasry Asfura se reunió con ejecutivos de Chiquita Brands International para dialogar sobre oportunidades de inversión y crecimiento en Honduras

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 09:26
Nasry Asfura se reúne con Chiquita Brands para impulsar inversión y empleo en Honduras

La empresa anunció planes de expansión, mientras el mandatario reiteró su compromiso con la seguridad jurídica y el impulso a la inversión extranjera.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura sostuvo este miércoles una reunión con directivos de la empresa Chiquita Brands International, encabezados por su presidente Carlos López Flores, con el objetivo de dialogar sobre oportunidades de inversión y crecimiento en Honduras.

Durante el encuentro, los representantes de la transnacional destacaron su presencia histórica en el país, donde actualmente operan cerca de 5 mil hectáreas de producción bananera en el Valle de Sula, generando alrededor de 5 mil empleos directos que aportan a la economía nacional.

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 (Foto: Cortesía)

El presidente de la compañía, Carlos López Flores, expresó su satisfacción con el rumbo de la nueva administración, al señalar que existe confianza en los planes impulsados por el gobierno, especialmente en materia de generación de empleo y desarrollo productivo.

Asimismo, indicó que la empresa contempla planes de expansión en Honduras, impulsados por las condiciones de estabilidad y el respaldo a la inversión que, según manifestó, ofrece la actual administración.

Por su parte, el mandatario Nasry Asfura reafirmó su compromiso de garantizar seguridad jurídica y condiciones favorables para la inversión extranjera, como parte de su estrategia orientada a dinamizar la economía y generar mayores oportunidades para la población hondureña.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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