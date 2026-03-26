Honduras obtiene millonario financiamiento europeo para impulsar mipymes

El anuncio se realizó tras una reunión entre el mandatario, el embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier Conde, y representantes del organismo financiero europeo.

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno del presidente Nasry Asfura anunció la aprobación de un financiamiento por 53 millones de euros (unos 1,600 millones de lempiras) por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), destinado a fortalecer el acceso a crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas ( Mipymes ) y promover la economía verde en el país.

De acuerdo con estimaciones del BEI, esta iniciativa permitirá la generación de hasta 72 mil empleos, contribuyendo a dinamizar la actividad productiva y ampliar oportunidades económicas para la población hondureña.

El financiamiento marca además el retorno del Banco Europeo de Inversiones a Honduras tras más de 11 años sin operaciones en el país, lo que representa una nueva etapa de cooperación internacional y confianza en la economía nacional.

Uno de los componentes destacados del programa es su carácter concesional, que incluye aproximadamente 15 millones de euros (unos 460 millones de lempiras) en condiciones favorables, reduciendo la carga financiera y fortaleciendo la sostenibilidad de la inversión.

El presidente Nasry Asfura afirmó que este respaldo refleja la confianza internacional en Honduras y abre nuevas oportunidades de crecimiento económico y generación de empleo.

Por su parte, el embajador Gonzalo Fournier Conde subrayó que el financiamiento constituye una señal clara de respaldo al país, orientada a impulsar el desarrollo económico, atraer inversión y fortalecer el tejido productivo.

Este acuerdo forma parte de la estrategia gubernamental orientada a fortalecer la cooperación internacional, ampliar el acceso a financiamiento y promover un crecimiento económico sostenible con impacto directo en el bienestar de la población.