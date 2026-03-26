Honduras refuerza liderazgo regional con apoyo de México

El encuentro permitió trazar acciones orientadas a maximizar el impacto del mecanismo en el desarrollo económico y social de la región, consolidando su carácter estratégico dentro de la agenda regional.

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras y México reafirmaron su compromiso con la integración regional al avanzar en la reactivación del Proyecto Mesoamérica , durante una reunión técnica de alto nivel desarrollada en la Ciudad de México.

La delegación hondureña estuvo encabezada por el designado presidencial Carlos Flores, junto a la subsecretaria Evelyn Bautista y el asesor presidencial Guillermo Peña, quienes sostuvieron reuniones con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Durante la visita, la comitiva fue recibida por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, y la directora general de Proyectos de Cooperación, Luisa Hortencia Solchaga López, con quienes dialogaron sobre cooperación bilateral y regional.

Entre los principales consensos alcanzados destaca la propuesta de realizar una Cumbre de Jefes de Estado en 2027, así como la convocatoria a una reunión ejecutiva en Tegucigalpa el próximo 27 de abril y la reactivación del Consejo Empresarial como mecanismo de articulación con el sector privado.

Asimismo, ambas naciones ratificaron su disposición de ampliar programas de cooperación social en Honduras, como Sembrando Vidas, Construyendo Futuro y Escuelas Mexicanas, enfocados en desarrollo agrícola, formación juvenil y fortalecimiento educativo.

Las autoridades coincidieron en la importancia de consolidar un bloque regional más dinámico, orientado a impulsar iniciativas con resultados concretos y sostenibles en beneficio de la población mesoamericana, en el marco de la presidencia pro tempore que ejerce Honduras bajo la conducción del presidente Nasry Asfura.