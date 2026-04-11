Gobierno reporta 100 cirugías en el marco del plan para reducir la mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) destacaron avances en la reducción de la mora quirúrgica, al confirmar que ya se han realizado 100 cirugías exitosas. La mora quirúrgica ha sido uno de los principales desafíos del sistema sanitario en el país, de acuerdo a las autoridades son miles de pacientes que durante meses han esperado por una intervención. Mediante el programa de reducción de la mora quirúrgica, que comenzó a implementar el gobierno de Nasry Asfura desde el pasado 24 de marzo, se han logrado realizar 100 intervenciones.

La ejecución de estas primeras 100 cirugías representa un avance significativo dentro de la meta de disminuir progresivamente el rezago acumulado en los centros asistenciales del país, señalaron las autoridades. Las autoridades destacaron que estas acciones no solo buscan resolver casos pendientes, sino también evitar que la lista de espera continúe creciendo, lo que implica mantener un ritmo constante de cirugías en los próximos meses. Los datos oficiales indican que son de cinco a seis cirugías diarias las que se realizaron durante los 19 días desde que comenzó el programa. Al finalizar este año las autoridades de la Sesal aseguraron que esperan lograr reducir el 80% de las 5,000 intervenciones que se pretenden realizar este 2026.