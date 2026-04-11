  1. Inicio
  2. · Honduras

Zambrano dice que “ordenó la casa” al eliminar el Fondo Departamental y la comisión permanente

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que se eliminaron figuras cuestionadas y se aprobaron millonarias inversiones en infraestructura

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 14:08
Zambrano dice que “ordenó la casa” al eliminar el Fondo Departamental y la comisión permanente

Tomás Zambrano se pronuncia sobre reformas y aprobación de contratos en el Congreso Nacional de Honduras.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, destacó que durante su gestión se han impulsado proyectos importantes para el país como la eliminación del Fondo Departamental y la aprobación de inversiones en infraestructura.

A través de su cuenta de X, Zambrano aseguró que una de las principales decisiones de su administración fue la eliminación del Fondo Departamental, al considerar que se había desviado de su propósito original.

“Ordenamos la casa, y lo hicimos de frente al pueblo hondureño. Eliminamos el Fondo Departamental, una figura que se desvió de su propósito y fue mal utilizada”, expresó.

Tomás Zambrano confirma que ya tienen los votos para juicio político a funcionarios del CNE y TJE

Zambrano indicó que, aunque se eliminó esa figura, la gestión de los diputados se mantiene, pero bajo nuevos criterios de transparencia. “La gestión del diputado no desaparece: se corrige y se transparenta, para garantizar que la ayuda llegue realmente a quienes más lo necesitan”, señaló.

Asimismo, informó sobre la eliminación de la Comisión Permanente, al cuestionar su representatividad dentro del Congreso. “Nueve diputados no pueden sustituir la voz de 128. Eso no era democracia, y no lo vamos a permitir nunca más”, manifestó.

El presidente del Congreso también destacó la aprobación de más de 180 contratos de infraestructura, los cuales —según afirmó— fueron avalados por unanimidad.

De acuerdo con Zambrano, estas iniciativas representan una inversión superior a los 11,500 millones de lempiras, orientadas a impulsar el desarrollo en distintas comunidades del país.

“Aprobamos por unanimidad más de 180 contratos de infraestructura, que representan una inversión superior a 11,500 millones de lempiras, traducidos en empleo, desarrollo y obras reales en las comunidades”, detalló.

El funcionario sostuvo que los resultados de estas acciones se reflejan en beneficios directos para la población. “Porque cuando las cosas se hacen bien, el país lo siente”, afirmó.

Tomás Zambrano clausura programa de Economía y Finanzas para tomadores de decisión

Fondo departamental

El pasado jueves 9 de abril, el Congreso Nacional (CN) aprobó la derogación del Fondo Social Departamental, un mecanismo que permaneció vigente en el país durante más de cuatro décadas.

Durante ese tiempo, la figura fue objeto de constantes cuestionamientos, al ser señalada por facilitar el uso discrecional de recursos públicos por parte de los legisladores.

Según sociedad civil y organismos internacionales, esta figura permitió el desvío de fondos hacia proyectos sin ejecución comprobada o incluso con fines personales.

Cabe recordar que, el Fondo Departamental operaba a través de subvenciones o ayudas sociales administradas por los congresistas, con el propósito de canalizarlas hacia ciudadanos en condición de vulnerabilidad.

Comisión Permanente

Las decisiones no se detuvieron ahí. El viernes 10 de abril, el Congreso también aprobó la eliminación definitiva de la Comisión Permanente, una instancia que asumía funciones durante los recesos legislativos y contaba con atribuciones específicas.

Entre sus facultades, la Comisión Permanente tenía al menos 15 atribuciones, entre ellas la elaboración de su reglamento interno, la recepción de denuncias por violaciones a la Constitución, la custodia de los archivos del Congreso y la publicación de decretos.

No obstante, esta instancia también fue objeto de críticas, especialmente por su facultad de realizar nombramientos interinos de funcionarios públicos.

Bajo este mecanismo fue designado Johel Zelaya como fiscal general interino, una decisión que generó debate en distintos sectores.

Con ambas reformas, el Legislativo busca redefinir su funcionamiento interno y responder a los cuestionamientos acumulados durante años en torno a estas figuras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias