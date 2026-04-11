Zambrano dice que “ordenó la casa” al eliminar el Fondo Departamental y la comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, destacó que durante su gestión se han impulsado proyectos importantes para el país como la eliminación del Fondo Departamental y la aprobación de inversiones en infraestructura. A través de su cuenta de X, Zambrano aseguró que una de las principales decisiones de su administración fue la eliminación del Fondo Departamental, al considerar que se había desviado de su propósito original. “Ordenamos la casa, y lo hicimos de frente al pueblo hondureño. Eliminamos el Fondo Departamental, una figura que se desvió de su propósito y fue mal utilizada”, expresó.

Zambrano indicó que, aunque se eliminó esa figura, la gestión de los diputados se mantiene, pero bajo nuevos criterios de transparencia. “La gestión del diputado no desaparece: se corrige y se transparenta, para garantizar que la ayuda llegue realmente a quienes más lo necesitan”, señaló. Asimismo, informó sobre la eliminación de la Comisión Permanente, al cuestionar su representatividad dentro del Congreso. “Nueve diputados no pueden sustituir la voz de 128. Eso no era democracia, y no lo vamos a permitir nunca más”, manifestó.

Ordenamos la casa, y lo hicimos de frente al pueblo hondureño.



Eliminamos el Fondo Departamental, una figura que se desvió de su propósito y fue mal utilizada. La gestión del diputado no desaparece: se corrige y se transparenta, para garantizar que la ayuda llegue realmente a... pic.twitter.com/89bkLy3ONv — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) April 11, 2026

El presidente del Congreso también destacó la aprobación de más de 180 contratos de infraestructura, los cuales —según afirmó— fueron avalados por unanimidad.

De acuerdo con Zambrano, estas iniciativas representan una inversión superior a los 11,500 millones de lempiras, orientadas a impulsar el desarrollo en distintas comunidades del país. “Aprobamos por unanimidad más de 180 contratos de infraestructura, que representan una inversión superior a 11,500 millones de lempiras, traducidos en empleo, desarrollo y obras reales en las comunidades”, detalló. El funcionario sostuvo que los resultados de estas acciones se reflejan en beneficios directos para la población. “Porque cuando las cosas se hacen bien, el país lo siente”, afirmó.

Fondo departamental

El pasado jueves 9 de abril, el Congreso Nacional (CN) aprobó la derogación del Fondo Social Departamental, un mecanismo que permaneció vigente en el país durante más de cuatro décadas. Durante ese tiempo, la figura fue objeto de constantes cuestionamientos, al ser señalada por facilitar el uso discrecional de recursos públicos por parte de los legisladores. Según sociedad civil y organismos internacionales, esta figura permitió el desvío de fondos hacia proyectos sin ejecución comprobada o incluso con fines personales. Cabe recordar que, el Fondo Departamental operaba a través de subvenciones o ayudas sociales administradas por los congresistas, con el propósito de canalizarlas hacia ciudadanos en condición de vulnerabilidad.

Comisión Permanente