Congreso Nacional eliminará la Comisión Permanente, largos recesos y habilitará sesionar todo el año

​"El primer punto de reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica es eliminar la Comisión Permanente. Una comisión que fue utilizada de manera ilegal, de manera abusiva, y que no podemos permitir que un Congreso en el futuro venga otro loco y quiera usurpar las funciones", manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

Con esta reforma, se pretende que el Poder Legislativo mantenga sus facultades plenas de manera ininterrumpida, eliminando cualquier portillo legal que permita abusos de autoridad por parte de futuras juntas directivas.

​La propuesta surge como una respuesta directa a las crisis políticas del pasado creadas por Luis Redondo, donde un grupo reducido de diputados tomó decisiones de trascendencia nacional durante los periodos de vacaciones, desplazando la autoridad de los 128 congresistas.

Con el objetivo de evitar que minorías legislativas vuelvan a suplantar la voluntad del pleno, el presidente del Legislativo introdujo una iniciativa de ley encaminada a reformar la Constitución de la República y la Ley Orgánica de este poder del Estado, centrando el ataque en la figura de la Comisión Permanente y los prolongados recesos parlamentarios.

Tegucigalpa. Honduras.- El Congreso Nacional inició este martes 7 de abril el camino para una de las reformas estructurales más profundas de su historia reciente.

​El proyecto establece que el Congreso Nacional quedará habilitado para sesionar los 365 días del año. Bajo este nuevo esquema, se eliminan los dos recesos constitucionales obligatorios que tradicionalmente se tomaban en mayo y de noviembre hasta enero.

Si bien la directiva podrá fijar fechas puntuales de descanso, ya no será necesaria la engorrosa solicitud de habilitación de sesiones que en el pasado fue utilizada para bloquear el trabajo parlamentario de la oposición.

​Para el titular del Legislativo, es fundamental dejar un legado de transparencia y trabajo constante que trascienda la actual administración.

La meta es que el pleno, como máxima autoridad del pueblo hondureño, sea el único ente con capacidad de decisión real, cerrando la puerta a los "trasnochados" que busquen concentrar el poder en grupos de nueve personas durante los periodos de receso.

​"No podemos permitir nunca más que nueve diputados le usurpen las funciones a ustedes, compañeros, que es la máxima autoridad que se llama el pleno del Congreso Nacional. Eso no lo vamos a permitir nunca más", enfatizó Zambrano a sus compañeros.

​A la par de estas reformas políticas, la iniciativa incluye un componente de responsabilidad administrativa y ética.

Se busca elevar a rango de ley la disposición de "curul vacío, curul no pagado", una medida que ya se aplica vía resolución interna, pero que ahora quedará blindada legalmente.

De esta forma, se institucionaliza la deducción de salarios a los diputados que no asistan a las sesiones sin justificación plena.

​Esta política de austeridad ya está dando sus primeros frutos financieros. La junta directiva anunció que los fondos recuperados por inasistencias serán destinados a proyectos de beneficio social.

Como primer ejemplo de este manejo, se confirmó la entrega de los primeros 200 mil lempiras deducidos para apoyar las necesidades de infraestructura y recursos de un centro educativo en la capital.

​"Mañana a las 8:00 de la mañana vamos a entregar los primeros días de salario deducido, 200 mil lempiras, al Kinder San José de la Montaña en el barrio Buenos Aires de la capital", detalló Zambrano.

​La iniciativa ha sido turnada con carácter de urgencia a la comisión especial que coordina el diputado Mario Pérez López, con la instrucción de que el dictamen esté listo para ser discutido y aprobado en la sesión de mañana, miércoles 8 de abril.

El llamado desde la presidencia es a la unidad de todas las bancadas, incluyendo a Libertad y Refundación (Libre), para que rectifiquen los errores del pasado y apoyen una reforma que garantice la estabilidad democrática del país.

​"Hoy ya no van a poder abusar ni van a abusar tampoco en el futuro, ya los abusos terminaron con este nuevo Congreso Nacional que lo vamos a trabajar en consenso", puntualizó el presidente.