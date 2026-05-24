25 años después, los penales le vuelven a dar la gloria al Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- En el fútbol hay un dicho que reza: "los penales son una lotería". Eso ha quedado comprobado muchas veces en la historia de este deporte, cuando equipos que tuvieron regularidad a lo largo de una temporada terminaron tropezando desde los once pasos o, al contrario, terminaron alcanzando la gloria por esta vía. Durante el final de la década de los 90's e inicio de los 2000, los penales se convirtieron la vía predilecta para que el Motagua levantara tres campeonatos en una época dorada en la que consiguió cinco títulos de Liga Nacional. En dos ocasiones consecutivas, en los torneos de 1999 y 2000, las Águilas se dieron el gusto de tumbar al Olimpia por la pena máxima en unas finales que quedaron para la historia y que englobaron la paternidad motagüense frente a su máximo rival en partidos decisivos.

Posteriormente, en el Apertura 2001 el Motagua tuvo que recurrir a los once pasos para volverse a proclamar campeón de Honduras. En aquella ocasión, el cuadro capitalino ganó su décima copa derrotando a Marathón en una de las definiciones más emocionantes que se recuerden.

Tras el 1-0 de la ida en San Pedro Sula, favorable a los Verdolagas, la vuelta en Tegucigalpa fue un auténtico partidazo tras finalizar 3-2. Los penales dirimieron el asunto y ahí el Ciclón resultó vencedor con Junior Izaguirre marcando el penal decisivo que aseguraba una nueva copa para el Nido.

25 años después vuelve a tener suerte en penales

Tras aquella serie en 2001, Motagua disputó 19 finales más, ganando 10 de ellas, aunque en el camino tuvo que recurrir dos veces al punto fatídico, en donde la suerte no estuvo de su lado como en las tres finales anteriormente mencionadas. Primero fue en el Clausura 2018, el rival volvió a ser Marathón, solo que esta vez en el Yankel Rosenthal. Tras un empate global de 1-1, tuvieron que irse a los lanzamientos desde los 11 pasos, en donde tras un sensacional arranque con Jonathan Rougier siendo figura, Denovan Torres le terminó dando la novena a los Verdolagas atajando los penales de Marcelo Pereira y Reinieri Mayorquín. Tras esto, el Ciclón volvió a caer en penales tres años después, solo que en esta ocasión ante Olimpia. Si bien no era una final como tal, el Azul cayó en la llamada "final de liguilla" del Torneo Clausura 2021 ante el equipo de Pedro Troglio. Las Águilas llegaban con ventaja tras imponerse 2-1 en la ida, pero un gol de Jerry Bengtson emparejó la serie y el formato especial, utilizado en aquel momento por la pandemia, establecía que de haber igualdad inmediatamente se tendrían que realizar lanzamientos desde el punto penal. Ahí Motagua fue de más a menos y no pudo forzar una finalísima ante los Leones, que quedaron tricampeones frente a su máximo rival en una definición bastante polémica.