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Así queda la lista de campeones en Honduras tras el título de Motagua

Motagua volvió a ser campeón de Honduras tras el título en penales vs Marathón

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 19:31
Así queda la lista de campeones en Honduras tras el título de Motagua

El título del Torneo Clausura 2025-2026 fue para Motagua tras vencer en penales a Marathón.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua se coronó campeón del Torneo Clausura tras vencer en los penales al Marathón mediante lanzamiento de penales (global 1-1).

Los de Javier López lograron de nuevo el título nacional tras dos torneos con sequía y con ello llegaron a 20 trofeos en sus casi 100 años de historia.

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Motagua ganó su primer título en la temporada 1968-69 con Rodolfo Godoy como entrenador tras vencer al Olimpia.

El último fue en el Torneo Apertura 2024 de la mano de Diego Vázquez. En ese momento derrotó al Olimpia en una serie muy cerrada y levantó el título en el último torneo de Pedro Troglio con los albos.

Listado de campeones en Honduras:

1. Olimpia - 40 títulos

2. Motagua - 20 títulos

3. Real España - 12 títulos

4. Marathón - 9 títulos

5. Platense - 2 títulos

6. Vida - 2 títulos

7. Victoria - 1 título

8. Honduras Progreso - 1 título

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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