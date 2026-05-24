Fuerte altercado entre aficionados durante la final Motagua vs Marathón

Tegucigalpa, Honduras.- Fuerte altercado entre aficionados tras el cierre del primer tiempo en la gran final del Torneo Clausura 2026 que disputan Motagua y Marathón en el estadio Chelato Uclés.
Al cierre del primer tiempo, un grupo de hinchas se fue a los golpes en el sector de Silla, lo cual obligó a los agentes de la Policía Nacional a intervenir para que el incidente no pasara a mayores.
Afortunadamente, los policías controlaron la situación y retiraron a los individuos de las graderías mientras el resto del público gritaba "sáquenlos, sáquenlos".
A pesar de todo, no se han reportado mayores incidentes en la gran final del fútbol hondureño, sin embargo, es importante hacer un llamado para que la afición mantenga un buen comportamiento.