Fuerte altercado entre aficionados durante la final Motagua vs Marathón

Tegucigalpa, Honduras.- Fuerte altercado entre aficionados tras el cierre del primer tiempo en la gran final del Torneo Clausura 2026 que disputan Motagua y Marathón en el estadio Chelato Uclés.

Al cierre del primer tiempo, un grupo de hinchas se fue a los golpes en el sector de Silla, lo cual obligó a los agentes de la Policía Nacional a intervenir para que el incidente no pasara a mayores.