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Fuerte altercado entre aficionados durante la final Motagua vs Marathón

Al cierre del primer tiempo, un grupo de aficionados se fueron a los golpes en el sector de silla, obligando a los agentes de la Policía Nacional a intervenir para que no pasara a mayores

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 18:02

Tegucigalpa, Honduras.- Fuerte altercado entre aficionados tras el cierre del primer tiempo en la gran final del Torneo Clausura 2026 que disputan Motagua y Marathón en el estadio Chelato Uclés.

Al cierre del primer tiempo, un grupo de hinchas se fue a los golpes en el sector de Silla, lo cual obligó a los agentes de la Policía Nacional a intervenir para que el incidente no pasara a mayores.

Motagua vence a Marathón en tanda de penales y es campeón del Clausura de Liga Nacional

Afortunadamente, los policías controlaron la situación y retiraron a los individuos de las graderías mientras el resto del público gritaba "sáquenlos, sáquenlos".

A pesar de todo, no se han reportado mayores incidentes en la gran final del fútbol hondureño, sin embargo, es importante hacer un llamado para que la afición mantenga un buen comportamiento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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