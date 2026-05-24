La racha negativa contra Marathón a la que Motagua busca poner fin para ser campeón

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua y Marathón están a punto de cerrar su quinto capítulo en finales de Liga Nacional. La historia favorece a los de San Pedro Sula, que en tres ocasiones han celebrado ante el Ciclón Azul, que solo una vez ha levantado la copa enfrentando al equipo verde.
No obstante, para esta ocasión el Mimado llega con cierto favoritismo por su mejor posición en la tabla, el hecho de cerrar de local y porque las estadísticas muestran que el Marathón nunca ha logrado salir campeón tras empatar el primer partido de una final tras haberlo jugado de local.
Tal parece que los datos y estadísticas también juegan la final del Clausura 2026 y a ellos se suma la racha negativa que acumula Motagua en los últimos partidos enfrentando a los Verdes.
10 partidos sin vencer al Marathón
Sumando el empate 1-1 del partido de ida, las Águilas ya suman 10 partidos seguidos sin poder vencer al Marathón.
Para encontrar el último triunfo motagüense sobre el equipo sampedrano hay que viajar hasta el 11 de febrero de 2024, cuando el equipo que por entonces dirigía Diego Vázquez derrotó 2-0 al Verde que era conducido por Hernán "La Tota" Medina.
Desde entonces inició una seguidilla de compromisos en los que el historial reciente lo domina Marathón con cuatro triunfos y seis empates.
Agregado a esto, es importante mencionar que Pablo Lavallén le tiene tomada la medida a Javier López, a quien en cinco partidos ha derrotado dos veces.
Últimos 10 partidos entre Motagua y Marathón
7 de abril de 2024: Marathón 1-1 Motagua
1 de septiembre de 2024: Motagua 0-1 Marathón
6 de noviembre de 2024: Marathón 2-1 Motagua
31 de enero de 2025: Motagua 2-2 Marathón
30 de marzo de 2025: Marathón 1-1 Motagua
18 de agosto de 2025: Motagua 3-3 Marathón
25 de octubre de 2025: Marathón 1-0 Motagua
15 de febrero de 2026: Motagua 1-1 Marathón
10 de abril de 2026: Marathón 1-0 Motagua
21 de mayo de 2026: Marathón 1-1 Motagua