La racha negativa contra Marathón a la que Motagua busca poner fin para ser campeón

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua y Marathón están a punto de cerrar su quinto capítulo en finales de Liga Nacional. La historia favorece a los de San Pedro Sula, que en tres ocasiones han celebrado ante el Ciclón Azul, que solo una vez ha levantado la copa enfrentando al equipo verde.

No obstante, para esta ocasión el Mimado llega con cierto favoritismo por su mejor posición en la tabla, el hecho de cerrar de local y porque las estadísticas muestran que el Marathón nunca ha logrado salir campeón tras empatar el primer partido de una final tras haberlo jugado de local.

Tal parece que los datos y estadísticas también juegan la final del Clausura 2026 y a ellos se suma la racha negativa que acumula Motagua en los últimos partidos enfrentando a los Verdes.