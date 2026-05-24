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La racha negativa contra Marathón a la que Motagua busca poner fin para ser campeón

El Ciclón acumula una larga seguidilla de partidos sin vencer al Marathón. ¿Cuándo fue la últimas que los azules celebraron ante los sampedranos?

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 15:35
La racha negativa contra Marathón a la que Motagua busca poner fin para ser campeón

Motagua tiene en contra las estadísticas recientes enfrentando a Marathón.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua y Marathón están a punto de cerrar su quinto capítulo en finales de Liga Nacional. La historia favorece a los de San Pedro Sula, que en tres ocasiones han celebrado ante el Ciclón Azul, que solo una vez ha levantado la copa enfrentando al equipo verde.

No obstante, para esta ocasión el Mimado llega con cierto favoritismo por su mejor posición en la tabla, el hecho de cerrar de local y porque las estadísticas muestran que el Marathón nunca ha logrado salir campeón tras empatar el primer partido de una final tras haberlo jugado de local.

Tal parece que los datos y estadísticas también juegan la final del Clausura 2026 y a ellos se suma la racha negativa que acumula Motagua en los últimos partidos enfrentando a los Verdes.

EN VIVO: Motagua acecha y está cerca de abrir el marcador ante Marathón en la Gran Final

10 partidos sin vencer al Marathón

Sumando el empate 1-1 del partido de ida, las Águilas ya suman 10 partidos seguidos sin poder vencer al Marathón.

Para encontrar el último triunfo motagüense sobre el equipo sampedrano hay que viajar hasta el 11 de febrero de 2024, cuando el equipo que por entonces dirigía Diego Vázquez derrotó 2-0 al Verde que era conducido por Hernán "La Tota" Medina.

Desde entonces inició una seguidilla de compromisos en los que el historial reciente lo domina Marathón con cuatro triunfos y seis empates.

Agregado a esto, es importante mencionar que Pablo Lavallén le tiene tomada la medida a Javier López, a quien en cinco partidos ha derrotado dos veces.

La alineación con la que Motagua buscará levantar la copa 20 ante el Marathón

Últimos 10 partidos entre Motagua y Marathón

7 de abril de 2024: Marathón 1-1 Motagua

1 de septiembre de 2024: Motagua 0-1 Marathón

6 de noviembre de 2024: Marathón 2-1 Motagua

31 de enero de 2025: Motagua 2-2 Marathón

30 de marzo de 2025: Marathón 1-1 Motagua

18 de agosto de 2025: Motagua 3-3 Marathón

25 de octubre de 2025: Marathón 1-0 Motagua

15 de febrero de 2026: Motagua 1-1 Marathón

10 de abril de 2026: Marathón 1-0 Motagua

21 de mayo de 2026: Marathón 1-1 Motagua

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Sergio Rivera
Sergio Rivera

Licenciado en Periodismo por la UNAH. Con experiencia en redacción de temas de actualidad y coberturas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Se destaca en el periodismo deportivo y digital.

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