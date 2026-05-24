La alineación con la que Motagua buscará levantar la copa 20 ante el Marathón

El Motagua recibe al Marathón, un partido donde se definirá el campeón del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, los azules quieren su copa 20.
Javier López busca darle su primer título a los azules del Motagua, el cual sería el número 20 en su historia en el fútbol hondureño.
Luis Ortiz - Titular indiscutible en la cabaña del Motagua, y hoy será nuevamente estelar en la final.
Christopher Meléndez - Es el capitán en cancha del barco azul, pero tercero en la escala ya que el primero Marlon Licona y el segundo Marcelo Santos, son suplentes: el búho sale como lateral derecho.
Giancarlo Sacaza - En la zaga central el Motagua tiene garantizada la presencia del progreseño.
Luis Vega - Es una de las dudas que mantiene Javier López en su once inicial, pero de momento repetiría en la zaga central por el perfil zurdo.
Cléver Portillo - Es un jugador que viene en ascenso y pide selección incluso; titular por la lateral izquierda.
Óscar Discua - Su garra dentro del terreno de juego le ha hecho ganarse la confianza del cuerpo técnico.
Dennis Meléndez - Poco a poco volvió al nivel que se le conoció un día en Motagua y estará en la medular del campo junto a Discua.
Jorge Serrano - Motagua es otra de las dudas que tiene junto a la de Vega; se preveen dos cambios, sin embargo de momento el Puchulín saldría como estelar por la banda derecha en la segunda línea.
Jefryn Macías - Por el costado izquierdo Motagua tiene garantizada la presencia y sacrificio de este futboista que además es motagüense confeso.
Alejandro Reyes - Manejando los hilos del partido y la creación de juego estará el exjugador del Olimpia.
Rodrigo De Olivera - Es el referente en ataque de Motagua y en el Nacional se siente más cómodo, será el 9 del ciclón.