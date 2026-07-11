Argentina vs Suiza EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido del Mundial EN DIRECTO

Kansas, Estados Unidos. - Argentina juega contra Suiza por el pase a las semifinales del Mundial United 2026, por mantener viva la esperanza de revalidar el título y por ofrecerle a Lionel Messi , su capitán, otros dos partidos en una Copa del Mundo.

Ganadora de dos extenuantes eliminatorias ante rivales que parecían accesibles, Cabo Verde y Egipto, la campeona del mundo debe demostrar ahora qué argumentos mantiene para seguir considerándose favorita.

Porque, pasada la euforia, surgen las dudas. El equipo de Lionel Scaloni superó dos situaciones límite con más emotividad que fútbol y dejó ver grietas donde hasta los dieciseisavos aparecía como un conjunto compacto.