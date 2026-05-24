¿Motagua o Marathón? ¿Qué club ha ganado más títulos cuando Saíd Martínez pita?

De esta forma está arribando a su décima gran final en la Liga Nacional de Honduras . Un detalle muy valioso para el "Matemático" de 34 años oriundo de Tocoa, Colón.

Tegucigalpa, Honduras.- El árbitro hondureño Saíd Martínez seguirá agrandando su legado en el fútbol nacional. Este domingo 24 de mayo, el silbante internacional dirigirá la gran final entre Motagua y Marathón en el estadio Nacional Chelato Uclés desde las 5 de la tarde.

Héctor Saíd Martínez Sorto, considerado uno de los mejores árbitros de la región y con experiencia mundialista tras participar en el Mundial Qatar 2022 estará presente también en el Mundial United 2026.

El nombre de Saíd apareció por primera vez en las grandes finales, juegos donde se entrega el título, en el Apertura 2016, el referí ha impartido justicia en duelos donde han estado presentes gigantes como Olimpia, Motagua, Real España y Marathón.

Curiosamente, el equipo que más veces ha estado bajo su arbitraje en finales es Olimpia, institución que aparece en seis de las nueve finales anteriores dirigidas por el internacional hondureño.

El León es el club que más títulos celebra con Saíd Martínez como árbitro central. Motagua tiene dos conquistas y ninguna para Marathón, que tiene tres antecedentes previos con el "Matemático".

Para esta nueva definición del campeonato, Saíd estará acompañado por dos asistentes de amplia experiencia. Cristian Ramírez alcanzará su final número 19 como línea, mientras que Walter López llegará a 17 finales en su trayectoria. Por su parte, Luis Mejía, cuarto árbitro, llega a su segunda final.