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¿Motagua o Marathón? ¿Qué club ha ganado más títulos cuando Saíd Martínez pita?

Saíd Martínez impartirá justicia este domingo en la final entre Motagua y Marathón

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 14:41
¿Motagua o Marathón? ¿Qué club ha ganado más títulos cuando Saíd Martínez pita?

Saíd Martínez será uno de los árbitros centrales en el Mundial United 2026.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- El árbitro hondureño Saíd Martínez seguirá agrandando su legado en el fútbol nacional. Este domingo 24 de mayo, el silbante internacional dirigirá la gran final entre Motagua y Marathón en el estadio Nacional Chelato Uclés desde las 5 de la tarde.

De esta forma está arribando a su décima gran final en la Liga Nacional de Honduras. Un detalle muy valioso para el "Matemático" de 34 años oriundo de Tocoa, Colón.

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Héctor Saíd Martínez Sorto, considerado uno de los mejores árbitros de la región y con experiencia mundialista tras participar en el Mundial Qatar 2022 estará presente también en el Mundial United 2026.

El nombre de Saíd apareció por primera vez en las grandes finales, juegos donde se entrega el título, en el Apertura 2016, el referí ha impartido justicia en duelos donde han estado presentes gigantes como Olimpia, Motagua, Real España y Marathón.

Curiosamente, el equipo que más veces ha estado bajo su arbitraje en finales es Olimpia, institución que aparece en seis de las nueve finales anteriores dirigidas por el internacional hondureño.

El León es el club que más títulos celebra con Saíd Martínez como árbitro central. Motagua tiene dos conquistas y ninguna para Marathón, que tiene tres antecedentes previos con el "Matemático".

Para esta nueva definición del campeonato, Saíd estará acompañado por dos asistentes de amplia experiencia. Cristian Ramírez alcanzará su final número 19 como línea, mientras que Walter López llegará a 17 finales en su trayectoria. Por su parte, Luis Mejía, cuarto árbitro, llega a su segunda final.

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Grande finales dirigidas por Saíd Martínez

1. Apertura 2016 - Motagua vs Honduras: Ganó Motagua

2. Apertura 2018 - Motagua vs Real España: Ganó Real España

3. Apertura 2021 - Olimpia vs Marathón: Ganó Olimpia

4. Apertura 2022 - Real España vs Olimpia: Ganó Olimpia

5. Clausura 2023 - Olimpia vs Olancho FC: Ganó Olimpia

6. Apertura 2024 - Olimpia vs Motagua: Ganó Olimpia

7. Clausura 2024 - Olimpia vs Marathón: Ganó Olimpia

8. Apertura 2025 - Olimpia vs Motagua: Ganó Motagua

9. Apertura 2026 - Olimpia vs Marathón: Ganó Olimpia

10. Clausura 2026 - Motagua vs Marathón: En disputa.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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