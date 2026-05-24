Largas filas, fuertes medidas de seguridad y mucha pasión a horas de la final del Clausura 2026

El Chelato Uclés está listo para vestirse de gala para una histórica final entre Motagua y Marathón.
Después de muchos años de no cerrar una final jugando de local, la familia motagüense acudió en gran número para la cita en donde anhelan levantar la 20.
Pocos minutos antes de la apertura de los portones ya había largas filas de aficionados.
En medio de un mar azul profundo, el verde de la esperanza del Marathón resalta en Tegucigalpa.
Este aficionado tiene fe de que será una semana difícil de olvidar. El Arsenal le dio una gran alegría ganando la Premier League 22 años después y ahora espera que su Motagua no le falle en una tarde especial. ¿Habrá doble celebración?
Los hinchas del Ciclón lucen con orgullo sus colores de cara a la gran final.
El Nacional se pintará de azul esta tarde.
La afición motagüense se hace sentir en los alrededores del coloso capitalino.
La Policía Nacional resguarda el coloso capitalino previo a la gran final. Se anunció la presencia de 800 uniformados.
Nuestros compañeros Erlin Varela, Carlos Castellanos y Erick Castillo, con el profesionalismo y calidad de siempre, llevando todo el ambiente a través de nuestras plataformas en una gran cobertura. ¡Cracks totales!
Esta oficial de policía acaparó muchas miradas previo al encuentro deportivo.
El público motagüense le respondió a su equipo, ahora espera que los azules les cumplan en la cancha.
El orgullo motagüense está a flor de piel en el Estadio Nacional.
Para este domingo se reporta boletería agotada, así que será un auténtico llenazo.
Muchos aficionados acudieron en familia a la gran fiesta del fútbol hondureño.
Motagüenses de todas las edades no han querido perderse este momento.
Algunos aficionados sacaron del ropero sus prendas de antaño para alentar al Ciclón.
Este aficionado motagüense siente que su equipo terminará alzando la copa.
Los hinchas azules han respondido desde tempranas horas.
Así fue el momento en que los agentes de la DNVT cerraron los accesos al Chelato Uclés para garantizar la seguridad de los aficionados.
Motagua busca la copa 20 y cuenta con el aliento de su hinchada.
La seguridad está garantizada en la gran final.
Como ya es costumbre cada vez que juega el Motagua, a este aficionado nada lo detiene y ahí está una vez más listo para alentar en el lugar de siempre y con la misma ilusión.
Se espera que hoy, independientemente del resultado, Honduras viva una fiesta deportiva a la altura de la afición.