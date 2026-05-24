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Largas filas, fuertes medidas de seguridad y mucha pasión a horas de la final del Clausura 2026

Largas filas de aficionados y una fuerte presencia de elementos de seguridad son solo el préambulo del llenazo y gran fiesta que se vivirá en la final Motagua-Marathón en el Chelato Uclés

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 14:13
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El Chelato Uclés está listo para vestirse de gala para una histórica final entre Motagua y Marathón.

 Fotos: Alex Pérez | Marvin Salgado | El Heraldo
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Después de muchos años de no cerrar una final jugando de local, la familia motagüense acudió en gran número para la cita en donde anhelan levantar la 20.

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Pocos minutos antes de la apertura de los portones ya había largas filas de aficionados.

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En medio de un mar azul profundo, el verde de la esperanza del Marathón resalta en Tegucigalpa.

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Este aficionado tiene fe de que será una semana difícil de olvidar. El Arsenal le dio una gran alegría ganando la Premier League 22 años después y ahora espera que su Motagua no le falle en una tarde especial. ¿Habrá doble celebración?

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Los hinchas del Ciclón lucen con orgullo sus colores de cara a la gran final.

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El Nacional se pintará de azul esta tarde.

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La afición motagüense se hace sentir en los alrededores del coloso capitalino.

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La Policía Nacional resguarda el coloso capitalino previo a la gran final. Se anunció la presencia de 800 uniformados.

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Nuestros compañeros Erlin Varela, Carlos Castellanos y Erick Castillo, con el profesionalismo y calidad de siempre, llevando todo el ambiente a través de nuestras plataformas en una gran cobertura. ¡Cracks totales!

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Esta oficial de policía acaparó muchas miradas previo al encuentro deportivo.

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El público motagüense le respondió a su equipo, ahora espera que los azules les cumplan en la cancha.

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El orgullo motagüense está a flor de piel en el Estadio Nacional.

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Para este domingo se reporta boletería agotada, así que será un auténtico llenazo.

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Muchos aficionados acudieron en familia a la gran fiesta del fútbol hondureño.

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Motagüenses de todas las edades no han querido perderse este momento.

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Algunos aficionados sacaron del ropero sus prendas de antaño para alentar al Ciclón.

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Este aficionado motagüense siente que su equipo terminará alzando la copa.

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Los hinchas azules han respondido desde tempranas horas.

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Así fue el momento en que los agentes de la DNVT cerraron los accesos al Chelato Uclés para garantizar la seguridad de los aficionados.

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Motagua busca la copa 20 y cuenta con el aliento de su hinchada.

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La seguridad está garantizada en la gran final.

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Como ya es costumbre cada vez que juega el Motagua, a este aficionado nada lo detiene y ahí está una vez más listo para alentar en el lugar de siempre y con la misma ilusión.

Foto: Alex Pérez | El Heraldo
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Se espera que hoy, independientemente del resultado, Honduras viva una fiesta deportiva a la altura de la afición.

Sergio Rivera
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