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De rodillas frente a la Virgen: El ritual de Daniel Otero previo a la final Motagua vs Marathón

Daniel Otero realizó una visita especial a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 13:26
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Daniel Otero, presidente de Marathón, se aferra a la fe y EL HERALDO captó en exclusiva lo que hizo previo a la final ante Motagua.

Fotos: Mauricio Ayala / EL HERALDO
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La final de ida del fútbol hondureño fue empate 1-1 entre Marathón y Motagua, por lo que los verdes no aprovecharon su condición de local, aunque rescataron la igualdad in extremis.
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Daniel Otero realizó una visita especial a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa, donde acudió en solitario y con una chaqueta alusiva al club verdolaga.
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El gesto del máximo directivo del Monstruo Verde llega en un momento de gran expectativa para la afición, en una final que podría marcar el fin de una larga espera.
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Daniel Otero ingresó al templo con la convicción de encomendarse a la Virgen.
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Daniel Otero se arrodilló y elevó una oración, confiando en la intercesión de la Virgen de Suyapa de cara al decisivo encuentro.
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Momento donde Daniel Otero realizaba una oración.
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Marathón no conquista el título de liga desde mayo de 2018, precisamente cuando derrotó a su rival de turno, Motagua, en una definición que quedó grabada en la historia reciente del fútbol hondureño.
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La visita de Daniel Otero a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa fue en horas del mediodía de este domingo.
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Daniel Otero llegó bien identificado con los colores del Marathón y no tuvo ningún contratiempo en su visita.
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Daniel Otero se ilusiona con poder conquistar el título de Liga Nacional en su primera temporada como presidente del Marathón.
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Daniel Otero conversó con nuestro periodista Mario Moreno .
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