De rodillas frente a la Virgen: El ritual de Daniel Otero previo a la final Motagua vs Marathón

Daniel Otero, presidente de Marathón, se aferra a la fe y EL HERALDO captó en exclusiva lo que hizo previo a la final ante Motagua.
La final de ida del fútbol hondureño fue empate 1-1 entre Marathón y Motagua, por lo que los verdes no aprovecharon su condición de local, aunque rescataron la igualdad in extremis.
Daniel Otero realizó una visita especial a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa, donde acudió en solitario y con una chaqueta alusiva al club verdolaga.
El gesto del máximo directivo del Monstruo Verde llega en un momento de gran expectativa para la afición, en una final que podría marcar el fin de una larga espera.
Daniel Otero ingresó al templo con la convicción de encomendarse a la Virgen.
Daniel Otero se arrodilló y elevó una oración, confiando en la intercesión de la Virgen de Suyapa de cara al decisivo encuentro.
Momento donde Daniel Otero realizaba una oración.
Marathón no conquista el título de liga desde mayo de 2018, precisamente cuando derrotó a su rival de turno, Motagua, en una definición que quedó grabada en la historia reciente del fútbol hondureño.
La visita de Daniel Otero a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa fue en horas del mediodía de este domingo.
Daniel Otero llegó bien identificado con los colores del Marathón y no tuvo ningún contratiempo en su visita.
Daniel Otero se ilusiona con poder conquistar el título de Liga Nacional en su primera temporada como presidente del Marathón.
Daniel Otero conversó con nuestro periodista Mario Moreno .