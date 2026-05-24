Final Motagua vs Marathón: ¿Cuánto dinero se llevará el campeón como premio?

Motagua y Marathón disputarán este domingo la final del Torneo Clausura y una de las preguntas que surgen es: ¿cuánto dinero se lleva el campeón por levantar el título? Esto es lo que se sabe.
La final será en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, el juego comenzará a las 5:00 y se espera un llenazo por parte de la afición de Motagua.
Inclusive, desde el mediodía ya se registraban colas para ingresar al sector de sol del recinto capitalino.
El Nacional lucirá sus mejores galas para la final entre Motagua y Marathón. Motagua busca su título 20 y Marathón el décimo.
La ida terminó 1-1 en el Morazán de San Pedro Sula con goles de John Kleber Oliveira y Brian Farioli.
Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional, dijo a EL HERALDO que sí se da un premio, pero no corre por parte del patrocinador de la Liga, sino de la Liga Nacional como tal.
Herrera explicó a EL HERALDO que no hay monto en específico y todo depende de cuánto hicieron en taquillas los clubes en sus partidos de local en el torneo.
Herrera explicó: “El premio varía, pero es un porcentaje de las taquillas. Es sobre la taquilla que entra a la Liga Nacional, varía dependiendo de las taquillas de los clubes”.
"No es un monto exacto y depende de varios factores, el patrocinador no da el premio, sino la Liga Nacional al campeón”, agregó Herrera.
El presidente de Marathón, Daniel Otero, visitó esta mañana la Basílica de Suyapa. Otero está en busca del primer campeonato como máximo jerarca verdolaga.