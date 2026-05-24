Motagua vs Marathón EN VIVO: Hora y dónde ver final de Liga Nacional en directo hoy

Tegucigalpa, Honduras.- La espera terminó. Motagua y Marathón se están enfrentando en el Estadio Nacional en el juego de vuelta de la Gran Final del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional. RESULTADO ACTUALIZADO: MOTAGUA 0-0 MARATHÓN MINUTO A MINUTO: MIN. 46- ¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO! Motagua y Marathón en busca de abril la lata en esta Gran Final. MIN. 45- ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Motagua y Marathón se van empatando 0-0 al descanso. MIN 44- Aficionados se fueron a los golpes en el sector de silla.

MIN.43- Sacaza se la pica de cabeza a Jonathan Rougier y el portero argentino la manda al tiro de esquina con un manotazo. El héroe de Marathón en la primera mitad. MIN. 42- ¡SALVÓ ROUGIER! Remate de tiro libre de Padilla Discua que sacó el portero de Marathón con una volada fenomenal. MIN. 40- Javier López también manda a calentar a los suplentes de Motagua. MIN. 38- Pablo Lavallén no está contento y manda a calentar a los jugadores que están en la banca de Marathón.

MIN. 37- Gran robo del mediocampo de Motagua que terminó en terrible disparo de Rodrigo de Olivera. Se pierden una clara los locales. MIN. 31- Remate de cabeza de Cristian Sacaza que se va por encima del marco de Motagua.

MIN. 30- Centro venenoso al área de Marathón y Jeffryn Macías no pudo soltar el remate al marco verdolaga. MIN. 23- ¡UUUUUUUF! Tiro libre de Alejandro Reyes al área de Marathón, que llegó a cabecear Luis Vega y su remate se va apenas por encima del marco de Jonathan Rougier. MIN. 20- Jeffryn Macías se hizo el espacio y probó de zurda al marco de Marathón. Otra vez cerca el volante de Motagua de abrir la lata en este primer tiempo.

MIN. 15- Jorge Serrano pintado de amarillo en Motagua por falta contra "Chuy" Pérez. MIN. 15- Amonestados Javier Rivera y Rubilio Castillo en Marathón por protestas contra el arbitraje.

MIN. 14- ¡SE SALVA MARATHÓN! Tiro de esquina ejecutado desde la banda derecha al área verdolaga y Javier Rivera casi mete el balón en su propio marco en un intento de despeje. MIN. 11- Partido trabado y con bastante contacto físico en este arranque. El árbitro Said Martínez advirtió a unos cuantos jugadores ya.

MIN.9- Remate de Jorge Serrano que se va desviado de la portería de Marathón. MIN. 5- ¡UUUUUUUUUF! Disparo potente y por bajo de Jeffryn Macías que salva Rougier con una impresionante estirada. Se salva Marathón del primero de Motagua.

MIN. 3- Motagua apuesta a una presión intensa sobre su rival en los primeros instantes del encuentro. 5:00 PM- ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Motagua y Marathón se está enfrentando en el juego de vuelta de la Gran Final de Liga Nacional.

4:48 PM- El 11 titular de Marathón: 1- Jonathan Rougier; 22- Maylor Núñez, 4- Javier Rivera, 3- Kenny Bodden, 19- José Aguilera; 7- Isaac Castillo, 10- Damin Ramírez, 9- Brian Farioli, 27- Carlos Pérez, 30- Cristian Sacaza; 11- Nicolás Messiniti.

4:27 PM- Motagua confirma su alineación titular. 22- Luis Ortíz, 35- Carlos Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 4- Luis vega, 17- Clever Portillo, 5- Óscar Padilla Discua, 8- Denis Meléndez, 23- Alejandro Reyes, 27- Jeffryn Macías, 19- Rodrigo de Olivera, 7- Jorge Serrano.



4:05 PM- Said Martínez junto al resto de la cuarteta arbitral ya se encuentran en el estadio.

3:55 PM- Historia de finales de Marathón y Motagua dirigidas por el árbitro Said Martínez.

3:50 PM- EL HERALDO en vivo con la afición. Largas filas a esta hora de la tarde en las afueras del Nacional.

3:45 PM- Marathón llega a Tegucigalpa con una senda baja como lo es la de Alexy Vega, que salió lesionado del tendón de Aquiles en el inicio del segundo tiempo del primer choque. 3:40 PM- Los periodistas Denis Andino y Ariela Cáceres se ubicaron en el sector de silla para apoyar a su amado Ciclón.

3:35 PM- En las dos vueltas regulares del torneo Clausura, Marathón cerró en el quinto lugar con 27 puntos en 20 partidos, pero en el triangular se impuso ante el Real España y Olimpia. Motagua, que desde agosto de 2025 es dirigido por Javier López, quien sustituyó en el banquillo al argentino Diego Vázquez, finalizó en el segundo al cierre de las vueltas regulares con 39 enteros, uno menos que Real España. En las triangulares dejó en el camino a Génesis, del portugués Fernando Mira, y a Olancho, dirigido por el colombiano John Jairo López. 3: 30 PM- ¡EL MIMADO ESTÁ EN CASA! Motagua llega con su artillería al coloso capitalino en busca de la copa 20 de Liga Nacional en su historia.

3: 25 PM- La boletería está completamente agotada para este partido, así lo anunció Motagua ayer en sus redes sociales.

3:20 PM- ¡LLEGARON LOS VERDOLAGAS! Marathón ya está instalado en el Nacional Chelato Uclés.

3:00 PM- La barra de Motagua ya llegó al Nacional. La "Revo" alentará los noventa minutos y más a su querido equipo.

2:00 PM- Motagua tiene la gran oportunidad de coronarse con su título 20 de Liga Nacional. Marathón va por la decima. 1:40 PM- El árbitro hondureño Said Martínez seguirá agrandando su legado en el fútbol nacional. Este domingo 24 de mayo, el silbante internacional dirigirá la gran final entre Motagua y Marathón. 1:20 PM- Desde tempranas horas, la afición se ha hecho presente al coloso capitalino.

1:00 PM- El estadio Nacional Chelato Uclés será la sede de este gran encuentro y así luce su engramillado.

12: 30- Daniel Otero, presidente del Marathón, encomendó el partido contra Motagua a la Virgen de Suyapa

12:00 PM- Bienvenidos al minuto a minuto de la Gran Final del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional entre Motagua y Marathón. -----------------------------------------------

Previa del partido

La capital hondureña se prepara para vivir una auténtica fiesta futbolera. El Nacional lucirá abarrotado luego de que Motagua confirmara el agotamiento total de la boletería, en una noche donde la presión, el ambiente y la historia estarán presentes desde el primer minuto. La final llega completamente abierta tras el intenso empate en el primer duelo. Los dirigidos por Javier López parecían tomar ventaja gracias al gol de John Kleber Oliveira, pero Marathón volvió a demostrar carácter y encontró la igualdad en los instantes finales con una brillante definición de Brian Farioli. Ese resultado dejó claro que no existe favorito absoluto. Incluso, los antecedentes recientes respaldan la confianza del Monstruo Verde, ya que el Motagua de Javier López todavía no sabe lo que es derrotar al equipo de Pablo Lavallén en el actual campeonato. Sin embargo, los azules cuentan con un factor que puede inclinar la balanza: jugarán la vuelta ante su afición y en un estadio que promete teñirse completamente de azul. Además, el recuerdo de su último título, conquistado en diciembre de 2024 frente a Olimpia, sigue fresco en una institución acostumbrada a disputar este tipo de escenarios. Del otro lado aparece un Marathón fortalecido y con hambre de volver a tocar la gloria. Los sampedranos llegan tras eliminar a Real España y Olimpia en las triangulares, consolidando un equipo competitivo y combativo. Para Lavallén será su segunda final consecutiva al mando del club, mientras que la institución verdolaga busca cortar una sequía de títulos que se mantiene desde 2018. Todo está servido para una noche de alto voltaje. Dos clubes históricos, un estadio repleto y una copa esperando dueño. Motagua quiere seguir ampliando su legado; Marathón sueña con volver a reinar. El fútbol hondureño tendrá este domingo un nuevo campeón.

Hora y dónde ver la final Motagua vs Marathón