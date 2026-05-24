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"Pidió que quería dormir": Así fueron los últimos momentos con vida del periodista Julio Núñez

Según reveló Salvador Nasralla, Julio César Núñez sufrió un accidente cerebrovascular el pasado 1 de mayo

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 12:47
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Consternación total en Honduras por el fallecimiento del reconocido periodista deportivo Julio César Núñez. Se revela cómo fueron sus últimos minutos en vida.

 Fotos: Cortesía.
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El periodismo deportivo hondureño despide este domingo a una de sus voces más emblemáticas con la muerte del narrador uruguayo Julio César Núñez.
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Reconocido por su histórica frase “Aguanta corazón”, Julio César Núñez marcó una época en las transmisiones deportivas de Honduras.
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El comunicador uruguayo construyó una destacada trayectoria en la radio y televisión hondureña tras llegar al país en 2003.
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Durante años formó parte del equipo de deportes de Televicentro y también dirigió el área deportiva de HRN.
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Su estilo apasionado y su característica voz lo convirtieron en uno de los comentaristas más queridos por la población hondureña.
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Julio César Núñez participó en coberturas de eliminatorias mundialistas, Copas Oro y finales de la Liga Nacional de Honduras.
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El uruguayo llegó al país gracias a la recomendación del técnico Ernesto Luzardo, quien impulsó su incorporación a proyectos deportivos nacionales.
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En 2015 fue juramentado oficialmente como ciudadano hondureño, en reconocimiento a su aporte al periodismo deportivo.
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Antes de radicarse en Honduras, Núñez también desarrolló una amplia carrera en medios de comunicación de Uruguay.
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En 2013 ya había enfrentado uno de los momentos más difíciles de su vida tras permanecer hospitalizado por complicaciones pulmonares.
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A pesar de aquella delicada situación médica, el comentarista logró recuperarse y continuó ligado a los medios deportivos.
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La noticia de su fallecimiento fue confirmada este domingo 24 de mayo por su esposa y compañeros, luego de varios días de complicaciones de salud.
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Según reveló Salvador Nasralla, Julio César Núñez sufrió un accidente cerebrovascular el pasado 1 de mayo.
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El periodista Juan Carlos Pineda contó que días antes había conversado con Julio y parecía evolucionar favorablemente de salud.
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Sobre sus últimos minutos con vida, Juan Carlos Pineda reveló que la esposa del narrador le confesó que Julio César Núñez ""Me pidió que quería dormir y se fue".
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