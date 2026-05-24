"Pidió que quería dormir": Así fueron los últimos momentos con vida del periodista Julio Núñez

Consternación total en Honduras por el fallecimiento del reconocido periodista deportivo Julio César Núñez. Se revela cómo fueron sus últimos minutos en vida.
El periodismo deportivo hondureño despide este domingo a una de sus voces más emblemáticas con la muerte del narrador uruguayo Julio César Núñez.
Reconocido por su histórica frase “Aguanta corazón”, Julio César Núñez marcó una época en las transmisiones deportivas de Honduras.
El comunicador uruguayo construyó una destacada trayectoria en la radio y televisión hondureña tras llegar al país en 2003.
Durante años formó parte del equipo de deportes de Televicentro y también dirigió el área deportiva de HRN.
Su estilo apasionado y su característica voz lo convirtieron en uno de los comentaristas más queridos por la población hondureña.
Julio César Núñez participó en coberturas de eliminatorias mundialistas, Copas Oro y finales de la Liga Nacional de Honduras.
El uruguayo llegó al país gracias a la recomendación del técnico Ernesto Luzardo, quien impulsó su incorporación a proyectos deportivos nacionales.
En 2015 fue juramentado oficialmente como ciudadano hondureño, en reconocimiento a su aporte al periodismo deportivo.
Antes de radicarse en Honduras, Núñez también desarrolló una amplia carrera en medios de comunicación de Uruguay.
En 2013 ya había enfrentado uno de los momentos más difíciles de su vida tras permanecer hospitalizado por complicaciones pulmonares.
A pesar de aquella delicada situación médica, el comentarista logró recuperarse y continuó ligado a los medios deportivos.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada este domingo 24 de mayo por su esposa y compañeros, luego de varios días de complicaciones de salud.
Según reveló Salvador Nasralla, Julio César Núñez sufrió un accidente cerebrovascular el pasado 1 de mayo.
El periodista Juan Carlos Pineda contó que días antes había conversado con Julio y parecía evolucionar favorablemente de salud.
Sobre sus últimos minutos con vida, Juan Carlos Pineda reveló que la esposa del narrador le confesó que Julio César Núñez ""Me pidió que quería dormir y se fue".