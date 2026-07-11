Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026: día, hora y dónde ver en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Se ha concluido con los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y ya conocemos a los semifinalistas del certamen: Argentina, Inglaterra, España y Francia. Este 11 de julio las selecciones de Argentina e Inglaterra lograron el boleto tras derrotar 3-1 y 2-1 a Suiza y Noruega respectivamente.

Antes se habían dado las clasificaciones de España, que doblegó 2-1 a Bélgica, y Francia que hizo lo propio con marcador de 2-0 ante Marruecos. ¿Cómo se disputarán las semifinales? La etapa final de la Copa del Mundo iniciará el martes 14 de julio a la 1:00 p.m., hora de Honduras, con el Francia vs España, encuentro que se disputará en Dallas. Ya será el miércoles 15 cuando Argentina e Inglaterra se enfrenten a la misma hora en Atlanta. Ambos cotejos podrán verse en Honduras por Tigo Sports, mientras Televicentro deberá anunciar si transmitirá ambos o cuál de los dos.

La final del Mundial se celebrará el 19 de julio en Nueva Jersey, mientras el cotejo por el tercer puesto el día anterior en Miami.

Así se disputarán las semifinales del Mundial: