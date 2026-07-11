Noruega vs Inglaterra EN VIVO: Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

Miami, Estados Unidos.- La tropa vikinga encabezada por Erling Haaland busca este sábado seguir haciendo historia en el Mundial , cuando Noruega e Inglaterra se enfrenten en Miami por un puesto en las semifinales, aguas completamente inhóspitas para el combinado nórdico.

El ariete del Manchester City es la principal amenaza para Los Tres Leones, que acostumbran a sufrirlo cada fin de semana en la Premier League, e intentarán 'secarlo' por un día en el Hard Rock Stadium de Miami.

El encuentro, programado para las 3:00 PM, también cuenta con otros noruegos como Martin Odegaard, el capitán del Arsenal y actual campeón de la liga inglesa, que conoce al milímetro los entresijos del fútbol de las islas y será el encargado de manejar el timón de Noruega.