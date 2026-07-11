Noruega vs Inglaterra EN VIVO: Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

Miami, Estados Unidos.- La tropa vikinga encabezada por Erling Haaland busca este sábado seguir haciendo historia en el Mundial, cuando Noruega e Inglaterra se enfrenten en Miami por un puesto en las semifinales, aguas completamente inhóspitas para el combinado nórdico.
MINUTO A MINUTO:
El ariete del Manchester City es la principal amenaza para Los Tres Leones, que acostumbran a sufrirlo cada fin de semana en la Premier League, e intentarán 'secarlo' por un día en el Hard Rock Stadium de Miami.
El encuentro, programado para las 3:00 PM, también cuenta con otros noruegos como Martin Odegaard, el capitán del Arsenal y actual campeón de la liga inglesa, que conoce al milímetro los entresijos del fútbol de las islas y será el encargado de manejar el timón de Noruega.
Alineaciones confirmadas
Datos del juego
Árbitro: Clément Turpin, de Francia.
Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.
Hora: 3:00 de la tarde en Centroamérica:
Transmite: Tigo Sports