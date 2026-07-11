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Noruega vs Inglaterra EN VIVO: Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

El ganador de esta partido se enfrentará en semifinales al que avance de la llave entre Argentina y Suiza

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 11:59
Noruega vs Inglaterra EN VIVO: Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: Cortesía.

Miami, Estados Unidos.- La tropa vikinga encabezada por Erling Haaland busca este sábado seguir haciendo historia en el Mundial, cuando Noruega e Inglaterra se enfrenten en Miami por un puesto en las semifinales, aguas completamente inhóspitas para el combinado nórdico.

MINUTO A MINUTO:

El ariete del Manchester City es la principal amenaza para Los Tres Leones, que acostumbran a sufrirlo cada fin de semana en la Premier League, e intentarán 'secarlo' por un día en el Hard Rock Stadium de Miami.

El encuentro, programado para las 3:00 PM, también cuenta con otros noruegos como Martin Odegaard, el capitán del Arsenal y actual campeón de la liga inglesa, que conoce al milímetro los entresijos del fútbol de las islas y será el encargado de manejar el timón de Noruega.

Alineaciones confirmadas

Datos del juego

Árbitro: Clément Turpin, de Francia.

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.

Hora: 3:00 de la tarde en Centroamérica:

Transmite: Tigo Sports

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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