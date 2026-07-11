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Argentina vs Suiza y Noruega vs Inglaterra EN VIVO: Hora y qué canal transmite el Mundial HOY

Este sábado se vienen otros duelos intensos para buscar a los otros dos equipos que pelearán por un pase a la siguiente ronda

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 11:15
Argentina vs Suiza y Noruega vs Inglaterra EN VIVO: Hora y qué canal transmite el Mundial HOY

Francia y España ya están esperando en semifinales de United 2026.

 Foto: FIFA.

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Sigue la fiesta mundialista! La Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá continúa avanzando y este sábado 11 de julio finaliza la cuarta fase de la competencia con dos vibrantes duelos en busca del pase a las semifinales.

Ya Francia y España están entre las cuatro mejores. Los galos se clasificaron luego de vencer sin problemas a Marruecos (2-0); con este resultado reafirmó su candidatura al título y ahora se citarán ante 'La Roja', que viene de derrotar por 2-1 a Bélgica.

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Con una 'final' adelantada ya confirmada, este sábado se vienen otros duelos intensos para buscar a los otros dos equipos que pelearán por un pase a la siguiente ronda: Noruega vs Inglaterra y el Argentina vs Suiza.

Noruega e Inglaterra abren el telón de la jornada sabatina. Los 'Vikingos' vienen sorprender al dejar en el camino a Costa de Marfil (2-1) en dieciseisavos y el batacazo a Brasil (2-1) en octavos de final con doblete de Haaland.

Enfrente tendrán a la poderosa Inglaterra, equipo sufrió más de la cuenta en las fases de eliminación directa. Primero, dejó en el camino a la República Democrática del Congo (2-1) y posteriormente eliminó a México (3-2) en un partidazo disputado en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca).

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En la otra llave, se miden Argentina vs Suiza. La 'Albiceleste' pasó apuros ante Egipto y con una épica - y polémica - remontada (3-2) logró su pase a los cuartos de final. Su rival dio la sorpresa y despachó a Colombia en una intensa tanda de penales.

Partidos, horarios y dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026

- Noruega vs Inglaterra (Hora: 3:00 pm - Transmite: Tigo Sports)

- Argentina vs Suiza (Hora 7:00 pm - Transmite: Tigo Sports y Canal 5 'El Líder')

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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