¿El balón rozó una cámara aérea? Polémica por gol de Inglaterra ante Noruega en el Mundial

El Inglaterra vs Noruega estuvo lleno de polémica ante varias acciones, una de ellas en el primer gol de los ingleses donde los noruegos reclamaron. ¿Qué fue lo que pasó?
Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega en tiempos extras, en los 90 el encuentro terminó 1-1.
Noruega fue uno de los equipos que más animó la Copa del Mundo, eliminando en octavos de final a la Selección de Brasil.
En la previa del empate de Jude Bellingham la pelota pareció rozar en uno de los cables de la cámara aérea. La polémica continúa hasta el momento.
Erling Haaland se quejaba. Martin Ødegaard miraba hacia su banco. El arquero Ørjan Nyland señalaba al cielo.
En el entretiempo, la señal FOX Sports detectó lo que había pasado. El saque de arco de Nyland voló en las alturas del estadio de Miami y pareció tocar levemente uno de los cables de la cámara spider que filmaba las tomas aéreas.
Fue tan imperceptible que casi no le cambió la trayectoria, esa fue la queja en el plantel noruego.
En una repetición se observa cuando el balón da un pequeño golpe, para algunos en una pantalla, para otros en un cable o unos más dijeron que rozó en una cámara.
Sin embargo, la FIFA salió al paso y dijo: "Antes del gol de Inglaterra, el sensor NO mostró ningún pico en el "latido del balón" cuando estaba en el aire. NO hay evidencia que el balón tocara el cable aéreo".
"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el "latido del balón" cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón", fue el tuit que escribieron.
El portero noruego le fue a decir al réferi que el balón había pegado en un objeto, de ser así entonces debía ser balón a tierra.
Esto fue lo dicho por la FIFA, afirmando que el sensor no detectó que el balón hiciera contacto con una pantalla, cámara o cable.