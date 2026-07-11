¿Nueva regla en el fútbol y no lo sabíamos? La razón por la que se le anuló gol a Noruega

El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Inglaterra y Noruega tuvo varias polémicas, algunos afirmando que los noruegos fueron perjudcados. A los escandinavos se les anuló un gol y en redes detallaron que se implementó una nueva regla del fútbol que varios no conocían.
Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega en Miami, encuentro que se tuvo que ir a los tiempos extras tras el 1-1 en los 90 minutos.
A Noruega le anularon un gol, se revisó una jugada pese a que un córner no había sido pateado. ¿Por qué?
Y es que Erling Haaland cometió una falta dentro del área, ante ello se aplicó una nueva regla que permite anular goles si hubo infracción justo antes de que se ejecute el córner.
Tras anularse, no se cobra tiro libre, sino que se repite el tiro de esquina. Esto fue lo que sucedió en el gol anulado a Noruega.
Antes del gol, Erling Haaland empujó con los dos brazos a Elliot Anderson para quitárselo de encima. Ante ello se volvió a cobrar el lanzamiento de esquina.
Pese a no estar el balón en juego, la IFAB cambió la normativa para poder intervenir en este tipo de acciones.
En redes sociales varias páginas dedicadas al arbitraje detallaron que el gol estuvo bien anulado, aunque se destacó el cambio de la regla.
Este fue el momento donde Haaland empuja al volante Anderson y finalmente se le anula el gol a los noruegos.
Erling Haaland no podía creer la decisión del árbitro ya que consideró que fue un forcejeo normal en los partidos.