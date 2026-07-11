Varios jugadores en Europa: Honduras no contará con piezas importantes en Premundial Sub20

La Selección de Honduras ya presentó el listado de jugadores con los que buscará el boleto al Mundial Sub20 y Juegos Olímpicos. En el listado hay muchos futbolistas en Europa que no fueron citados, ¿quiénes son y por qué?
Este es el listado presentado para el Premundial Sub20 donde también se buscará un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028. 6 legionarios fueron citados.
El lateral derecho Víctor Vandenbroucke del KAA Gent no fue citado porque su equipo no lo citó.
Dereck Moncada, quien acaba de ser fichado por el Lugano de Suiza, tampoco fue llamado ya que se encuentra en pretemporada con el equipo suizo.
Leandro Padilla del Inter Miami II es otra ausencia, se presume que se recupera de una lesión.
Adrián Vallecillo, portero del Leixoes de Portugal, estuvo en la última gira de la Sub20 por España, pero no fue llamado al Premundial.
Luis Suazo, hijo de Dvaid Suazo y que milita en el Sporting Braga de Portugal, ha estado en pretemporada con el primer equipo luso y no estará en el Premundial.
Jaydin Contreras es un 10 que pertenece al FC Dallas y pese a estar en la reciente gira por España, esta vez no fue llamado. De manera preliminar se supo que por un tema personal.
El zurdo Darell Oliva de Motagua tampoco fue citado junto a otros jugadores del conjunto azul como el volante Carlos Palma y el lateral Jonathan Argueta.
Welson Jiménez es un volante del Girona de España que acaba de ser reclutado por Honduras, también es español, pero no fue convocado al Premundial. Varios de los legionarios no estarán porque no es fecha FIFA y sus clubes no los prestaron.
Jorge Alberto Pineda, volante forma parte de la cantera del Villarreal de España, se suma a las ausencias pese a haber citado en varios momentos del proceso Sub20.
¿Y Keyrol Figueroa? Aunque tiene 19 años y cumple los 20 luego del Premundial, lamentablemente ya no era elegido por la fecha en que nació.