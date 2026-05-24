  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional

El estadio Nacional José de la Paz Herrera se ha llenado de lindas chicas para la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 15:27
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
1 de 15

El estadio Nacional José de la Paz Herrera se ha llenado de lindas chicas para la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras

 Fotos: Alex Pérez y Mauricio Ayala
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
2 de 15

Que bonita se puso la gran final del fútbol hondureño, la bellas aficionadas se hicieron presentes en el Nacional.
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
3 de 15

Motagua busca su copa número 20 en esta final ante el Marathón y no es para menos que las bellas chicas se hicieron presentes en el Nacional.
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
4 de 15

Y para este partido ha sorprendido esta bella chica de la Direccion Nacional De Fuerzas Especiales.
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
5 de 15

Así que cuidado muchachos con esta guapa dama que en su cuerpo cargaba un chaleco cargada de placas y un parcho que dice COBRA.

Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
6 de 15

Motagua ya va ganando fuera de la cancha con la presencia de estas bellas chicas.
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
7 de 15

Cuando Motagua juega de local, las bellas chicas no pueden faltar y aquí una muestra.
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
8 de 15

Bien identificadas se veían llegar las chicas motagüenses al estadio Nacional para la gran final ante el Marathón.
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
9 de 15

Esta linda colocha llegó bien acompañada al estadio Nacional para la gran final.
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
10 de 15

Motagua busca su título 20 y el Marathón la décima en el fútbol hondureño.
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
11 de 15
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
12 de 15

La periodista Ariela Cáceres y Dennis Andino fueron captados besándose en las gradas del estadio Nacional previo a la gran final.
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
13 de 15

Largas filas de bellas chicas se vieron afuera del estadio Nacional para el partido de la gran final.
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
14 de 15

No hay duda que Motagua si tiene lindas aficionadas, las cuales llegaron con la ilusión de coronarse campeón.
Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional
15 de 15
Cargar más fotos