Bella policía sorprende, periodista es captada besándose y las lindas chicas en el Nacional

El estadio Nacional José de la Paz Herrera se ha llenado de lindas chicas para la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras
Que bonita se puso la gran final del fútbol hondureño, la bellas aficionadas se hicieron presentes en el Nacional.
Motagua busca su copa número 20 en esta final ante el Marathón y no es para menos que las bellas chicas se hicieron presentes en el Nacional.
Y para este partido ha sorprendido esta bella chica de la Direccion Nacional De Fuerzas Especiales.
Así que cuidado muchachos con esta guapa dama que en su cuerpo cargaba un chaleco cargada de placas y un parcho que dice COBRA.
Motagua ya va ganando fuera de la cancha con la presencia de estas bellas chicas.
Cuando Motagua juega de local, las bellas chicas no pueden faltar y aquí una muestra.
Bien identificadas se veían llegar las chicas motagüenses al estadio Nacional para la gran final ante el Marathón.
Esta linda colocha llegó bien acompañada al estadio Nacional para la gran final.
Motagua busca su título 20 y el Marathón la décima en el fútbol hondureño.
La periodista Ariela Cáceres y Dennis Andino fueron captados besándose en las gradas del estadio Nacional previo a la gran final.
Largas filas de bellas chicas se vieron afuera del estadio Nacional para el partido de la gran final.
No hay duda que Motagua si tiene lindas aficionadas, las cuales llegaron con la ilusión de coronarse campeón.