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Barra de Motagua se toma las calles de Tegucigalpa previo a la final ante Marathón: Hubo infiltrado

Los aficionados azules están ilusionados con levantar el título 20 en la historia de la Liga Nacional de Honduras

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 14:50
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Barra del Motagua montó un impresionante carnaval previo a la final ante Marathón. Así fue la llegada de la "revo" al estadio Nacional de Tegucigalpa.

Fotos: Mauricio Ayala y Alex Pérez.
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Este domingo se disputa el partido de vuelta de la final del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
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Los Revolucionarios, barra organizada de Motagua, llegó para apoyar a su equipo ante Marathón.

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Miles de hinchas del Ciclón Azul se tomaron las calles de Tegucigalpa.
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La hinchada del mimado hizo su tradicional caminata rumbo al estadio Nacional Chelato Uclés.
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Los canticos le ponían ambiente a la llegada de la afición de Motagua al coloso capitalino.
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Las banderas y sombrillas ondeaban por los cielos de Tegucigalpa.
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Una gran cantidad de periodistas cubrieron la fenomenal llegada de la barra motagüense.

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Así alentaban Los Revolucionarios a su equipo horas antes del partido ante Marathón.
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La barra de Motagua se hizo presente desde temprano para armar la fiesta afuera del Estadio Nacional de Honduras.
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Esta niña es una fiel hincha de Motagua desde pequeña y llegó en hombros de su padre.
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Los aficionados azules están ilusionados con levantar el título 20 en la historia de la Liga Nacional de Honduras.
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El lente de EL HERALDO capturó la llegada de "La Revo" esta tarde para alentar al Motagua ante Marathón.
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Los Revolucionarios volvieron a dar un gran show para alentar a su equipo.
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Esta gran manta con la cara del Che Guevara causó sensación.
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Carlos Posadas "El halcón" haciendo la seña característica de los miembros de Los Revolucionarios.

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Las lindas chicas no se pueden quedar en casa y deslumbraron en las afueras del Nacional.

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