Barra de Motagua se toma las calles de Tegucigalpa previo a la final ante Marathón: Hubo infiltrado

Barra del Motagua montó un impresionante carnaval previo a la final ante Marathón. Así fue la llegada de la "revo" al estadio Nacional de Tegucigalpa.
Este domingo se disputa el partido de vuelta de la final del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Los Revolucionarios, barra organizada de Motagua, llegó para apoyar a su equipo ante Marathón.
Miles de hinchas del Ciclón Azul se tomaron las calles de Tegucigalpa.
La hinchada del mimado hizo su tradicional caminata rumbo al estadio Nacional Chelato Uclés.
Los canticos le ponían ambiente a la llegada de la afición de Motagua al coloso capitalino.
Las banderas y sombrillas ondeaban por los cielos de Tegucigalpa.
Una gran cantidad de periodistas cubrieron la fenomenal llegada de la barra motagüense.
Así alentaban Los Revolucionarios a su equipo horas antes del partido ante Marathón.
La barra de Motagua se hizo presente desde temprano para armar la fiesta afuera del Estadio Nacional de Honduras.
Esta niña es una fiel hincha de Motagua desde pequeña y llegó en hombros de su padre.
Los aficionados azules están ilusionados con levantar el título 20 en la historia de la Liga Nacional de Honduras.
El lente de EL HERALDO capturó la llegada de "La Revo" esta tarde para alentar al Motagua ante Marathón.
Los Revolucionarios volvieron a dar un gran show para alentar a su equipo.
Esta gran manta con la cara del Che Guevara causó sensación.
Carlos Posadas "El halcón" haciendo la seña característica de los miembros de Los Revolucionarios.
Las lindas chicas no se pueden quedar en casa y deslumbraron en las afueras del Nacional.