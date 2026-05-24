¿Era offside? Así fue gol anulado a Motagua en la final vs Marathón

Tegucigalpa, Honduras.- A los 12 minutos del segundo tiempo se anuló un gol para Motagua por un offside de Oscar Padilla Discua.

Motagua cobró un lanzamiento de esquina y en una segunda acción cabeceó Denis Meléndez. El remate de Meléndez de cabeza fue a la humanidad de Discua y mandó a guardar.