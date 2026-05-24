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¿Era offside? Así fue gol anulado a Motagua en la final vs Marathón

Motagua marcó iniciando el segundo tiempo, pero Saíd Martínez lo terminó anulándolo

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 18:16
¿Era offside? Así fue gol anulado a Motagua en la final vs Marathón

Padilla Discua marcó, pero al final se le anuló el gol en el génesis del segundo tiempo.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- A los 12 minutos del segundo tiempo se anuló un gol para Motagua por un offside de Oscar Padilla Discua.

Motagua cobró un lanzamiento de esquina y en una segunda acción cabeceó Denis Meléndez. El remate de Meléndez de cabeza fue a la humanidad de Discua y mandó a guardar.

Fuerte altercado entre aficionados durante la final Motagua vs Marathón

Las tomas en el FVS determinaron que el 5 del conjunto azul estaba apenas adelantado y el juego siguió 0-0.

La decisión provocó frustración entre los futbolistas y aficionados azules, ya que el equipo capitalino había encontrado la ventaja en un momento importante del encuentro.

De esta manera, el FVS VAR terminó ahogando el primer grito de gol de Motagua.

Así fue el gol anulado a Motagua

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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