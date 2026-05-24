¿Era offside? Así fue gol anulado a Motagua en la final vs Marathón

Tegucigalpa, Honduras.- A los 12 minutos del segundo tiempo se anuló un gol para Motagua por un offside de Oscar Padilla Discua.
Motagua cobró un lanzamiento de esquina y en una segunda acción cabeceó Denis Meléndez. El remate de Meléndez de cabeza fue a la humanidad de Discua y mandó a guardar.
Las tomas en el FVS determinaron que el 5 del conjunto azul estaba apenas adelantado y el juego siguió 0-0.
La decisión provocó frustración entre los futbolistas y aficionados azules, ya que el equipo capitalino había encontrado la ventaja en un momento importante del encuentro.
De esta manera, el FVS VAR terminó ahogando el primer grito de gol de Motagua.