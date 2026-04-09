El Congreso Nacional derogará el polémico Fondo Departamental tras décadas de cuestionamientos

Tegucigalpa, Honduras.- En un paso histórico hacia la transparencia legislativa, el Congreso Nacional aprobará la eliminación definitiva del Fondo Social Departamental, una figura que durante más de 40 años fue blanco de severas críticas por parte de la sociedad civil y organismos internacionales.

A lo largo de las últimas décadas, este fondo fue señalado como un instrumento facilitador de la corrupción, el clientelismo político y el despilfarro de recursos públicos, al permitir que los diputados manejaran millonarias partidas presupuestarias con escasa rendición de cuentas.

​La derogación de este mecanismo forma parte de un paquete de reformas constitucionales y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo introducido esta semana.

Con esta medida, el Congreso busca romper con un sistema que históricamente permitió el drenaje de fondos estatales hacia proyectos fantasma o fines personales, sustituyéndolo por un modelo de gestión donde el parlamentario pierda el contacto directo con los recursos financieros.

​"El fondo departamental hoy lo vamos a derogar en el Congreso Nacional; yo presenté la propuesta el día martes. Es una reforma que va orientada a la eliminación en su totalidad del fondo social de la Ley Orgánica, cambiando un mecanismo que se ha manejado de manera discrecional por más de 40 años", confirmó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

​El nuevo esquema planteado por la cámara legislativa establece que, aunque se mantenga la facultad del diputado como gestor de proyectos para su comunidad, este no tendrá ninguna injerencia en el desembolso de dinero.