Ordenan privación de dominio de bienes vinculados a Magdaleno Meza y Erika Bandy

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público obtuvo un fallo que asegura la confiscación de 25 bienes vinculados a Magdaleno Meza y Erika Bandy, investigados por lavado de activos. Esto después de que se aceptara la solicitud de pérdida definitiva de propiedad presentada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO). La resolución fue obtenida por la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación del Dominio. Incluye tres bienes inmuebles, tres vehículos, ocho sociedades mercantiles y 11 productos financieros.

Estos estaban registrados a nombre de Magdaleno Meza Fúnez, también identificado como Nery Orlando López Sanabria, y su esposa Erika Julissa Bandy García, ambos fallecidos. De acuerdo con las investigaciones, también se identificó como titulares de derechos a José Santos Mejía Laínez y Maximiliano Echeverría. Las autoridades concluyeron que ninguno de ellos contaba con una actividad económica legalmente constituida, oficio o profesión que justificara el manejo de altas sumas de dinero, así como la adquisición de propiedades, joyas y otros bienes valorados en más de nueve millones de lempiras. Las indagaciones, apoyadas por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), establecieron que los implicados manejaban importantes cantidades de dinero que fueron invertidas en bienes, empresas y distintos negocios, configurando un perfil económico elevado sin que se haya podido determinar el origen lícito del capital utilizado.