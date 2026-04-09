Capturados por secuestro en Taulabé ya tenían antecedentes por el mismo delito

Tegucigalpa, Honduras.- Los tres hombres capturados por el secuestro de un menor en Taulabé, Comayagua, ya contaban con antecedentes por este mismo delito, según confirmó la Dirección Policial de Investigaciones tras el operativo que permitió rescatar a la víctima. Entre los detenidos figura Alex José Sánchez Suazo, alias “El Negro”, de 42 años, quien había sido capturado en 2015 en flagrancia por secuestro, cumplió condena y recuperó su libertad en 2024, volviendo presuntamente a delinquir bajo el mismo modus operandi.

También fue detenido Selvin Omar Martínez López, alias “El Mexicano”, de 49 años, identificado por las autoridades como el líder y negociador de la estructura criminal. Según los reportes, posee antecedentes por secuestro desde 2017 y mantenía una orden de captura pendiente por secuestro agravado emitida en 2025. El tercer capturado fue César David López, alias “Chacho”, de 26 años, señalado de participar en la interceptación del menor. De acuerdo con la investigación, los tres forman parte de la banda denominada “El Mexicano”, vinculada a hechos de secuestro en la zona central del país.

El caso