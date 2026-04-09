Capturados por secuestro en Taulabé ya tenían antecedentes por el mismo delito

Tegucigalpa, Honduras.- Los tres hombres capturados por el secuestro de un menor en Taulabé, Comayagua, ya contaban con antecedentes por este mismo delito, según confirmó la Dirección Policial de Investigaciones tras el operativo que permitió rescatar a la víctima.
Entre los detenidos figura Alex José Sánchez Suazo, alias “El Negro”, de 42 años, quien había sido capturado en 2015 en flagrancia por secuestro, cumplió condena y recuperó su libertad en 2024, volviendo presuntamente a delinquir bajo el mismo modus operandi.
También fue detenido Selvin Omar Martínez López, alias “El Mexicano”, de 49 años, identificado por las autoridades como el líder y negociador de la estructura criminal. Según los reportes, posee antecedentes por secuestro desde 2017 y mantenía una orden de captura pendiente por secuestro agravado emitida en 2025.
El tercer capturado fue César David López, alias “Chacho”, de 26 años, señalado de participar en la interceptación del menor.
De acuerdo con la investigación, los tres forman parte de la banda denominada “El Mexicano”, vinculada a hechos de secuestro en la zona central del país.
El caso
El 8 de abril de 2026, cuando un menor fue raptado mientras se dirigía a su centro educativo en Taulabé. Los captores lo interceptaron y lo obligaron a subir a un vehículo.
Horas después, los secuestradores exigieron cinco millones de lempiras a cambio de su liberación, bajo amenazas contra su vida.
Sin embargo, mediante labores de inteligencia y seguimiento, la Unidad Nacional Antisecuestros logró ubicar el lugar donde el menor permanecía cautivo, ejecutando un operativo en Siguatepeque que culminó con su rescate sano y salvo, sin pago de rescate.
Las autoridades indicaron que los sospechosos serán remitidos al Ministerio Público por el delito de secuestro agravado, mientras continúan las investigaciones sobre la estructura criminal.