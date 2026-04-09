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Trasladan a Tegucigalpa a tres sospechosos de secuestro en Taulabé

Los imputados enfrentarían este mismo día audiencia de declaración de imputados, donde se determinará si se les dicta detención judicial con prisión preventiva.

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 10:21
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Tres hombres sospechosos de secuestro fueron trasladados bajo fuerte custodia hacia Tegucigalpa. Los señalados fueron presentados ante los medios por las autoridades y se espera que enfrenten este mismo día una audiencia para continuar con el proceso penal en su contra.

 Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO.
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Los sospechosos podrían enfrentar este día su audiencia de declaración de imputados donde conocerán los delitos por los que se les acusa.
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Entre los detenidos está un sospechoso identificado por la Policía como Selvin Omar Martínez, quien es señalado por las autoridades como el líder de la estructura criminal.
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El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad por parte de las autoridades.

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Además de Martínez también fue detenido César David López, que figura entre los implicados en el caso de secuestro.

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Un tercer detenido es Álex Josué Sánchez Suazo, quien también comparecería ante el juez competente.
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Durante la audiencia se definirá si los imputados serán enviados a prisión preventiva. Los detenidos fueron movilizados hacia la capital para continuar el proceso judicial.
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Selvin Omar Martínez, señalado como el líder de la estructura criminal, César David López y Álex Josué Sánchez Suazo, son las tres personas detenidas.

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La audiencia de este día sería clave para determinar las medidas cautelares contra los acusados.
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Autoridades buscan esclarecer la participación de cada implicado en el delito, a quienes además se les decomisó un par de vehículos que habrían sido empleados para cometer el secuestro.
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