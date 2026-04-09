Trasladan a Tegucigalpa a tres sospechosos de secuestro en Taulabé

Tres hombres sospechosos de secuestro fueron trasladados bajo fuerte custodia hacia Tegucigalpa. Los señalados fueron presentados ante los medios por las autoridades y se espera que enfrenten este mismo día una audiencia para continuar con el proceso penal en su contra.
Los sospechosos podrían enfrentar este día su audiencia de declaración de imputados donde conocerán los delitos por los que se les acusa.
Entre los detenidos está un sospechoso identificado por la Policía como Selvin Omar Martínez, quien es señalado por las autoridades como el líder de la estructura criminal.
El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad por parte de las autoridades.
Además de Martínez también fue detenido César David López, que figura entre los implicados en el caso de secuestro.
Un tercer detenido es Álex Josué Sánchez Suazo, quien también comparecería ante el juez competente.
Durante la audiencia se definirá si los imputados serán enviados a prisión preventiva. Los detenidos fueron movilizados hacia la capital para continuar el proceso judicial.
Selvin Omar Martínez, señalado como el líder de la estructura criminal, César David López y Álex Josué Sánchez Suazo, son las tres personas detenidas.
La audiencia de este día sería clave para determinar las medidas cautelares contra los acusados.
Autoridades buscan esclarecer la participación de cada implicado en el delito, a quienes además se les decomisó un par de vehículos que habrían sido empleados para cometer el secuestro.