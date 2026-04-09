Gobierno incrementará transferencias municipales en Presupuesto General de la República 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura anunció que en el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026, se contempla un aumento en el porcentaje de las transferencias destinadas a las municipalidades, como parte del compromiso de avanzar en la descentralización del Estado.

El mandatario Nasry Asfura explicó que esta medida responde a la necesidad de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para brindar soluciones más rápidas y efectivas a la población, en línea con uno de los pilares centrales de su gestión.

“Para que, sumado a la descentralización en salud y educación, podamos servirle y ayudarle a la gente”, argumentó Asfura.