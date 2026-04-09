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Gobierno incrementará transferencias municipales en Presupuesto General de la República 2026

La medida busca mejorar la capacidad de los gobiernos locales en áreas como salud, educación, infraestructura y servicios básicos, para agilizar la ejecución de obras

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 10:46
Gobierno incrementará transferencias municipales en Presupuesto General de la República 2026

Las transferencias además de complementarán con la entrega de maquinaria para agilizar la ejecución de obras y responder de forma más efectiva a las necesidades de la población.

 Foto: Gobierno de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura anunció que en el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026, se contempla un aumento en el porcentaje de las transferencias destinadas a las municipalidades, como parte del compromiso de avanzar en la descentralización del Estado.

El mandatario Nasry Asfura explicó que esta medida responde a la necesidad de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para brindar soluciones más rápidas y efectivas a la población, en línea con uno de los pilares centrales de su gestión.

“Para que, sumado a la descentralización en salud y educación, podamos servirle y ayudarle a la gente”, argumentó Asfura.

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El nuevo Presupuesto General busca optimizar el uso de los recursos públicos y, al mismo tiempo, fortalecer la inversión territorial, priorizando áreas clave como salud, educación, infraestructura y servicios básicos.

Como complemento a esa política, el Gobierno también impulsa el fortalecimiento de las municipalidades mediante la entrega de kits de maquinaria, que incluyen retroexcavadora, dos volquetas, tractor, pipa o cisterna de agua y motoniveladora, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa local y acelerar la ejecución de obras.

Esta combinación de mayor asignación de recursos y fortalecimiento técnico permitirá a los municipios responder de manera más directa a las necesidades de las comunidades, reduciendo tiempos de gestión y acercando las soluciones a la población.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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