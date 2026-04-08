Obras de mitigación en la colonia Miramesí finalizarán en junio próximo

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto de mitigación que se ejecuta en la colonia Miramesí de la capital estará finalizado el 1 de junio, informaron este miércoles las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). La intervención forma parte de una serie de obras orientadas a reducir la vulnerabilidad de las colonias aledañas al río Choluteca, una zona históricamente afectada por deslizamientos, erosión y movimientos de tierra que ponen en riesgo a decenas de familias. “Hasta el momento, los pilotes de la obra están finalizados y actualmente se realiza el tensado de los anclajes de la pantalla del muro de contención”, explicó Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la alcaldía capitalina. El funcionario detalló que el proyecto incluye la instalación de 300 columnas de pilones, utilizadas para mejorar la estabilidad de los suelos blandos y reducir los efectos que podrían provocar sismos o movimientos de tierra asociados a la cercanía con el río Choluteca.

Señaló que la intervención contempla cuenta con líneas antisocavón a las inmediaciones del río, considerado uno de los principales factores de riesgo para más de 22 colonias cercanas al sector de Miramesí. Además, los trabajos también incluyen el fortalecimiento de la calle principal de la zona, una vía que presenta vulnerabilidad debido a los constantes movimientos de tierra característicos del sector. “El río Choluteca genera un problema de erosión que socava la zona por una falla de deslizamiento que se acentúa en ese sector específico”, el experto en cambio climático. De forma paralela, las autoridades indicaron que el proyecto incluye la instalación de tuberías que conducirán agua hacia el Parque La Concordia, sistema permitirá aprovechar el rebose de pilas comunitarias para contribuir a la restauración y conservación de las áreas naturales y verdes del histórico parque.

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