En zonas de baja plusvalía y valorados en L 15 millones: así son los bienes allanados a Iván

Varios bienes fueron ofrecidos por Iván Velásquez, exgerente de Koriun Inversiones, a cambio de defenderse en libertad. Fueron valorados en más de 15 millones de lempiras. ¿Qué encontraron? ¿Cómo son?
Un juez dictó medidas distintas a la prisión para Iván, pero posteriormente fueron revocadas. Como fianza ofreció varios bienes que en ese momento fueron valorados en más de 15 millones de lempiras; no obstante, las autoridades corroboraron que no corresponde al valor real.
Fue este miércoles 8 de abril cuando el Ministerio Público ejecutó una serie de allanamientos de morada a los bienes que Velásquez ofreció a cambio de su libertad.
La investigación tomó relevancia cuando un juez dictó medidas distintas a la prisión preventiva a Velásquez, respaldadas por una caución que superaba los 17 millones de lempiras. ¿Realmente lo valen? Aquí las imágenes de los bienes.
A criterio de las autoridades, estos bienes fueron prácticamente sobrevalorados, ya que las zonas en las que se ubican son de baja plusvalía.
Las imágenes hablan por sí solas: estos sitios no cuentan con mejoras significativas y eso reduce considerablemente su valor en el mercado.
"La defensa técnica del imputado propuso como caución la presentación de tres bienes inmuebles, valorados mediante avalúo privado en la suma de L. 15,348,566.86, además de una caución depositaria en efectivo por la cantidad de dos millones de lempiras (L. 2,000,000.00)", informaron las autoridades en su momento.
Los bienes que fueron allanados por las autoridades del Ministerio Público son dos viviendas y una cuartería.
Los bienes están ubicados en los municipios de Choloma y San Manuel, en el departamento de Cortés.
Las autoridades detallaron que estos bienes no están inscritos a nombre de Iván, sino al de terceras personas, entre ellas la actual pareja del imputado.