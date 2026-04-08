Muere a los 26 años la influencer que avisó que el alcohol la "estaba matando"

La creadora de contenido japonesa Zepa, seguida por más de 1.4 millones de personas en distintas plataformas, murió de forma inesperada a los 26 años.
El anuncio llegó el domingo a través de un comunicado publicado en su cuenta de X.
"Zepa ha fallecido de manera inesperada", informaba el mensaje, firmado en nombre de la fallecida.
"Me disculpo por esta noticia tan repentina. En nombre de la difunta, pido disculpas sinceras por el carácter abrupto de este anuncio." El funeral, según el mismo comunicado, se celebró de forma privada con la asistencia exclusiva de familiares.
Zepa acumulaba más de 625.000 suscriptores en YouTube, su plataforma principal, y una presencia activa en X, TikTok e Instagram.
Era conocida, entre otras cosas, por la franqueza con la que compartía aspectos de su vida cotidiana, incluidas sus dificultades con el consumo de alcohol.
En los días previos a su muerte, la creadora publicó varios mensajes en X que apuntaban a una situación de dependencia. "Parece que la esperanza de vida media para quienes tienen dependencia al alcohol ronda los 50 años. ¿Habré superado ya la mitad del camino?", escribió en una de sus últimas publicaciones. En otro mensaje, fechado el 15 de marzo, decía: "¿Dónde quedó mi energía? A veces la depresión por el alcohol me alcanza también."
Las referencias al alcohol no eran nuevas en su perfil. En diciembre había escrito que no tenía días sin beber y que si no consumía alcohol antes de dormir sentía que el día no había terminado. En enero, el primer día del año, reconocía no recordar nada de la celebración de Nochevieja por haber bebido en exceso.