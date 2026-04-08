Muere a los 26 años la influencer que avisó que el alcohol la "estaba matando"

En los días previos a su muerte, la creadora publicó varios mensajes en X que apuntaban a una situación de dependencia. "Parece que la esperanza de vida media para quienes tienen dependencia al alcohol ronda los 50 años. ¿Habré superado ya la mitad del camino?", escribió en una de sus últimas publicaciones. En otro mensaje, fechado el 15 de marzo, decía: "¿Dónde quedó mi energía? A veces la depresión por el alcohol me alcanza también."