Condiciones secas y calor marcarán el clima este jueves 9 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas predominarán este jueves 9 de abril en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico oficial emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.
El pronosticador de turno de Cenaos, Will Ochoa, explicó que “predominarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional”, marcando una jornada con altas temperaturas en varias regiones del país.
No obstante, el ingreso de humedad desde el mar Caribe provocará cambios en el clima durante la tarde, especialmente en zonas específicas del territorio hondureño.
“Por la tarde, producto del ingreso de humedad del mar Caribe hacia el país, se nos estarán generando lo que son lluvias y chubascos débiles y aislados, más que todo para las regiones norte y la parte oriental”, detalló Ochoa.
En cuanto a las condiciones marítimas, el especialista indicó que no se esperan alteraciones significativas en el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico hondureño.
“Los oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies y para el golfo de Fonseca de igual manera de 1 a 3 pies”, precisó el pronosticador.
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 18 C°, mientras que en la región central se esperan valores de hasta 33 C° y mínimos de 18 C°.
Para la región insular, las temperaturas alcanzarán una máxima de 29 C° y una mínima de 24 C°, en tanto que en el norte del país se prevén 30 C° como máxima y 22 C° como mínima.
En el oriente, el termómetro subirá hasta los 34 C° con mínimas de 20 C°, mientras que el sur continuará como la zona más calurosa con temperaturas de hasta 40 C° y mínimas de 26 C°. En el occidente, las condiciones serán más frescas, con máximas de 30 C° y mínimas de 12 C°.
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