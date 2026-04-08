Condiciones secas y calor marcarán el clima este jueves 9 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas predominarán este jueves 9 de abril en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico oficial emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

El pronosticador de turno de Cenaos, Will Ochoa, explicó que “predominarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional”, marcando una jornada con altas temperaturas en varias regiones del país.

No obstante, el ingreso de humedad desde el mar Caribe provocará cambios en el clima durante la tarde, especialmente en zonas específicas del territorio hondureño.

“Por la tarde, producto del ingreso de humedad del mar Caribe hacia el país, se nos estarán generando lo que son lluvias y chubascos débiles y aislados, más que todo para las regiones norte y la parte oriental”, detalló Ochoa.

En cuanto a las condiciones marítimas, el especialista indicó que no se esperan alteraciones significativas en el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico hondureño.

“Los oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies y para el golfo de Fonseca de igual manera de 1 a 3 pies”, precisó el pronosticador.