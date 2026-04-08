¡Alerta! Salud mantiene bajo vigilancia ocho personas sospechosas de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la alerta regional por el aumento de contagios de sarampión, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) mantienen bajo vigilancia epidemiológica al menos ocho casos sospechosos en el país. El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Hommer Mejía, informó que las personas bajo sospecha se encuentran en aislamiento mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes para descartar o confirmar la enfermedad. "Tenemos ocho personas ahorita que estamos en sospecha, están en su aislamiento. Tres de ellas son de Ocotepeque, El Paraíso, Choluteca y Francisco Morazán, pero en este momento les confirmamos que no tenemos casos", dijo.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, se hace la búsqueda de casos; no obstante, uno de los principales retos para la detección oportuna de esta enfermedad es que sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades, lo que obliga a realizar diagnósticos diferenciales más rigurosos. “Las manifestaciones clínicas, aparte de la fiebre, incluyen un sarpullido que puede confundirse con otros diagnósticos como el dengue, por lo que los estamos investigando”, señaló. En ese sentido la Sesal intensificó la búsqueda activa y pasiva de casos sospechosos en todo el país, así como el fortalecimiento de la vigilancia en puntos de entrada aéreos, marítimos y terrestres, especialmente para viajeros provenientes de Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Mejía advirtió que en Guatemala los casos de sarampión ya superan los 3,000, lo que incrementa el riesgo de importación del virus hacia territorio hondureño.