Congreso entrega primer donativo a kínder con fondos deducidos a diputados ausentes

Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Directiva del Congreso Nacional (CN) entregó este miércoles un donativo de 200,000 lempiras al kínder San José de la Montaña, ubicado en el barrio Buenos Aires de la capital, como parte de los recursos recaudados por deducciones salariales aplicadas a diputados ausentes. El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que el aporte forma parte de una primera intervención destinada a mejorar las condiciones del centro educativo. “El día de hoy estamos aquí presentes la Junta Directiva del Congreso Nacional con diputados de Francisco Morazán, en el barrio Buenos Aires, en el kínder San José de la Montaña, como lo anunciamos el día de ayer, a entregar un aporte de 200,000 lempiras para la mejora del kínder”, declaró.

Zambrano indicó que el centro requiere múltiples reparaciones, tras una evaluación preliminar realizada recientemente. “Un kínder que ocupa bastante apoyo, hemos mandado a hacer una evaluación el día de ayer, ocupa mejoras en varias paredes de las tres aulas que tienen, en el área de los juegos, parte de los techos. Lo que estamos haciendo es una primera colaboración”, añadió. El titular del Congreso detalló que los fondos provienen de sanciones económicas a diputados que no asistieron a sesiones o dejaron curules vacías durante el pase de lista. “¿De dónde se originan los recursos? De la deducción que se le aplicó a varios compañeros diputados que faltaron a la sesión o no estaban presentes y existían curules vacíos cuando se pasó lista. Ojalá más compañeros diputados falten, porque estos recursos le van a servir a centros educativos del país”, expresó.