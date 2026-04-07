La UNAH alerta sobre recorte de 1,500 millones de lempiras en su presupuesto

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) proyectan un recorte de su presupuesto de aproximadamente 1,500 millones de lempiras. El rector Odir Fernández, explicó que el anteproyecto de presupuesto para la UNAH aprobado en Consejo Universitario para este año fue de aproximadamente 8,606 millones de lempiras. Sin embargo de manera informal, las autoridades conocieron que el presupuesto que sería aprobado en el Congreso Nacional en los próximos días quedaría en alrededor de 7,200 millones de lempiras.

La reducción no ha sido notificada oficialmente, sin embargo, sería parte de los ajustes al techo presupuestario asignado a la institución, en el marco de medidas de austeridad y racionalización del gasto público que realiza el Gobierno. Fernández advirtió que esta situación pondría en riesgo programas estratégicos que contemplan beneficios de transporte, alimentación y materiales educativos para miles de estudiantes a nivel nacional y obstaculiza la expansión de la casa de estudios. "Lejos de haber aumentado esos 8,600 millones que esperábamos se nos ha disminuido prácticamente en 1,500 millones de lempiras. Esto realmente nos dice desde ya a limitarnos", dijo. Añadió que si no hay ampliación del presupuesto, la expansión quedará en discurso, porque la prioridad será sostener lo que ya existe, en referencia al decreto legislativo 4-2026, referente a la ampliación de las instalaciones de la UNAH. El rector señaló que el Estado adeuda cerca de 1,500 millones adicionales por transferencias que están pendientes. "Tenemos pendientes transferencias de todo el 2026, sí se nos hicieron las transferencias respecto al año pasado. Hasta el mes de marzo supera 1,500 millones de lempiras en cuanto a transferencias, sumado a lo que viene en el mes de abril que podríamos superar los 2,000 millones de lempiras", apuntó.