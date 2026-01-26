Congreso Nacional aprueba iniciativa para crear nuevos campus de la UNAH en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En su segundo día de sesiones, el nuevo Congreso Nacional aprobó un decreto legislativo presentado por la diputada del Partido Liberal, Erika Urtecho, para ampliar la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en más departamentos del país.
El proyecto de ley presentado por la vicepresidenta del Congreso, Erika Urtecho, busca ampliar la presencia de la UNAH mediante la creación de campus universitarios en departamentos donde actualmente no existen.
La iniciativa plantea que la máxima casa de estudios cuente con centros regionales en departamentos como Gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Intibucá y Santa Bárbara.
Cabe destacar que, durante la instalación de la primera legislatura el pasado 25 de enero, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, adelantó esta iniciativa, la cual beneficiará a cientos de jóvenes que no tienen acceso a la educación superior.
Actualmente, la UNAH tiene presencia en Francisco Morazán, con Ciudad Universitaria en Tegucigalpa; Cortés, con la UNAH-VS en San Pedro Sula; así como en Comayagua, Atlántida, Choluteca, Copán, Olancho, El Paraíso y Yoro.
Por su parte, Odir Fernández, quien estuvo presente en la instalación de la primera legislatura, sostuvo que el principal obstáculo para el desarrollo de la máxima casa de estudios sigue siendo el presupuesto.
Fernández señaló que el Estado mantiene deudas pendientes con la universidad y explicó que, con el cumplimiento del 6 % constitucional, se podría ampliar la cobertura académica y fortalecer la calidad educativa.