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La UNAH requiere más de L3,500 millones para cumplir decreto de expansión educativa

El rector hizo un llamado a los diputados del Congreso Nacional para garantizar un presupuesto justo que permita hacer sostenible el sistema y cumplir con lo establecido en el decreto

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 14:06
La UNAH requiere más de L3,500 millones para cumplir decreto de expansión educativa

El decreto busca llevar la UNAH a departamentos que actualmente no cuentan con centros regionales, ampliando el acceso a la educación superior.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Para dar cumplimiento al Decreto 004-2026, que establece la ampliación de la cobertura de la educación superior en el país, se requiere de más de 3,500 millones de lempiras, sostuvo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández.

El titular de la máxima casa de estudios indicó que ya tienen una planificación técnica y académica para ejecutar la expansión que fue aprobada en el Congreso Nacional a finales de enero.

Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la falta de recursos financieros suficientes. "Sin presupuesto es materialmente imposible apuntarle a un proceso de expansión", dijo.

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El monto fue planteado por las autoridades universitarias a los diputados del Congreso Nacional esta semana; durante la reunión Fernández dejó claro que la implementación del decreto implica una inversión significativa para habilitar infraestructura, ampliar la oferta académica y garantizar el funcionamiento de nuevas sedes universitarias.

En coordinación con la Vicerrectoría Académica y las decanaturas, apuntó que ya se identificaron las carreras que la UNAH está en capacidad de ofertar.

El decreto contempla la atención de al menos nueve departamentos donde actualmente la cobertura universitaria es insuficiente.

Las autoridades de la casa de estudios reportaron que ya hay avances significativos en el departamento de Gracias a Dios, específicamente en La Mosquitia, Brus Laguna y Puerto Lempira, para iniciar la atención a estudiantes de educación superior.

Mientras que en Ocotepeque y San Marcos ya se dispone de un espacio físico para iniciar operaciones, al igual que en Gracias, Lempira.

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En el departamento de Valle se está a la espera de la respuesta del alcalde para el acondicionamiento de un local que permita la atención educativa.

"Hoy la UNAH comienza a atender estos espacios y vamos muy satisfechos; sin embargo, todo depende del tema presupuestario", reiteró el rector.

Fernández añadió que, si la UNAH recibiera el 6% constitucional del presupuesto nacional, en lugar del 3.5% que recibe actualmente, no sería necesario gestionar ampliaciones presupuestarias adicionales para cumplir con la expansión que plantea el decreto.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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