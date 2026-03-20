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Cirugías en el Seguro Social suspendidas hace tres meses por falta de insumos

En el IHSS normalmente se hacen entre 50 y 60 intervenciones quirúrgicas cada día, pero con la falta de insumos más del 90% no se concreta; algunos derechohabientes compran los materiales para que los operen

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 13:29
Cirugías en el Seguro Social suspendidas hace tres meses por falta de insumos

En el Instituto Hondureño de Seguridad social se realizan en entre 50 y 60 cirugías diarias en condiciones normales, pero por la suspensión no concretan más del 90%.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace tres meses que se mantienen suspendidas las cirugías en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) debido a la crisis que tiene el instituto por la falta de insumos médicos.

Ricardo Rodas, presidente de los Asociación de Médicos del Seguro Social, manifestó que en condiciones normales se hacen entre e 50 y 60 procedimientos quirúrgicos cada día en el Hospital de Especialidades; sin embargo, se han dejado de realizar cerca del 90%.

"Ya llevamos prácticamente tres meses con las cirugías detenidas dentro de la institución y eso no es justo para el derechohabiente", condenó.

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Rodas explicó que las cirugías no están completamente detenidas, ya que algunos derechohabientes deciden comprar los materiales para su operación, pero no todos los afiliados tienen la capacidad de invertir en los insumos.

"Se le ha dado la oportunidad a los pacientes que pueden comprar los insumos de llevarlos a la institución y ser operados con ellos, y se les da un formulario para que reclamen posteriormente el costo de los insumos, pero la mayoría de los pacientes no pueden enfrentar esos gastos, la mayoría no tiene la posibilidad", apuntó el pediatra.

La crisis por la que atraviesa el Seguro Social por la falta de insumos médicos esta causando que la mora quirúrgica aumente; de acuerdo con las autoridades, son al menos cerca de 7,000 pacientes que esperan hace varios meses por una cirugía.

El presidente de los médicos en el IHSS indicó que es urgente que se apruebe el decreto de emergencia para resolver la crisis que tiene paralizadas las cirugías.

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"No ha habido una celeridad para la obtención de insumos necesarios para reanudar las cirugías, el decreto de emergencia trata de tener la posibilidad de disponer de dinero rápido para hacer compras que solucionen estas carencias que tenemos", manifestó.

El borrador del decreto ya fue elaborado y socializado por los representantes del sector trabajador, empleador y Gobierno que conforman la junta directiva del IHSS.

El experto mencionó que esperan que el decreto sea aprobado en los próximos días en Consejo de Ministros para, posteriormente, enviarlo al Congreso Nacional.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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