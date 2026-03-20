Cirugías en el Seguro Social suspendidas hace tres meses por falta de insumos

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace tres meses que se mantienen suspendidas las cirugías en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) debido a la crisis que tiene el instituto por la falta de insumos médicos. Ricardo Rodas, presidente de los Asociación de Médicos del Seguro Social, manifestó que en condiciones normales se hacen entre e 50 y 60 procedimientos quirúrgicos cada día en el Hospital de Especialidades; sin embargo, se han dejado de realizar cerca del 90%. "Ya llevamos prácticamente tres meses con las cirugías detenidas dentro de la institución y eso no es justo para el derechohabiente", condenó.

Rodas explicó que las cirugías no están completamente detenidas, ya que algunos derechohabientes deciden comprar los materiales para su operación, pero no todos los afiliados tienen la capacidad de invertir en los insumos. "Se le ha dado la oportunidad a los pacientes que pueden comprar los insumos de llevarlos a la institución y ser operados con ellos, y se les da un formulario para que reclamen posteriormente el costo de los insumos, pero la mayoría de los pacientes no pueden enfrentar esos gastos, la mayoría no tiene la posibilidad", apuntó el pediatra. La crisis por la que atraviesa el Seguro Social por la falta de insumos médicos esta causando que la mora quirúrgica aumente; de acuerdo con las autoridades, son al menos cerca de 7,000 pacientes que esperan hace varios meses por una cirugía. El presidente de los médicos en el IHSS indicó que es urgente que se apruebe el decreto de emergencia para resolver la crisis que tiene paralizadas las cirugías.