Frente frío baja temperaturas y deja lluvias este viernes ¿En qué zonas de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Un frente frío mantiene condiciones inestables en varias zonas de Honduras este viernes, con lluvias, vientos racheados y un descenso en las temperaturas, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). El fenómeno continúa desplazándose sobre el territorio nacional, generando cambios en el clima, especialmente en las regiones del norte, noroccidente, nororiente y parte del centro, donde se prevén lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada.

En contraste, otras zonas del país registrarán condiciones más secas, aunque con un ambiente más fresco de lo habitual debido al ingreso de la masa de aire frío. El impacto también se extiende a las zonas costeras. En el litoral Caribe, el oleaje se mantiene entre dos y cuatro pies, mientras que en el golfo de Fonseca oscila entre uno y tres pies, rangos considerados normales, pero que requieren precaución para actividades marítimas. Las temperaturas reflejan el contraste climático. En el sur, los valores máximos alcanzarán los 35 grados Celsius, mientras que en regiones montañosas como Intibucá podrían descender hasta los 10 grados durante la madrugada.

Las autoridades de Copeco recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura, lluvias intermitentes y ráfagas de viento, especialmente en zonas vulnerables.

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