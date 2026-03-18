¿Se esperan lluvias en Semana Santa? Así estará el clima en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la Semana Santa de 2026 predominarán condiciones cálidas en el país, con temperaturas que superarán los 30 grados centígrados y sin previsión de ingreso de frentes fríos durante el feriado, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias.
De acuerdo con las autoridades, se espera un incremento de entre medio y un grado en las temperaturas a nivel nacional.
Mario Centeno, pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que estas condiciones son propias de la temporada seca.
“Para la Semana Santa, la temperatura podría subir medio o un grado por región, lo que significa que la mayor parte del país registrará valores superiores a los 30°C”, detalló el experto.
Pese al panorama cálido durante la Semana Mayor, Copeco prevé el ingreso de un frente frío en los días previos en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Yoro.
Según el experto en cambio climático, César Quintanilla, pronosticó que se registrarán lluvias en algunas zonas del país desde este miércoles y el sábado 21 de marzo.
Sin embargo, las autoridades reiteraron que no se esperan nuevos frentes fríos durante el feriado, aunque el monitoreo de variables como el oleaje se mantendrá activo.
El asueto para el sector privado comienza desde el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril de 2026.
Los expertos recomiendan a la población hidratarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas de protección, especialmente durante actividades al aire libre.