¿Se esperan lluvias en Semana Santa? Así estará el clima en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la Semana Santa de 2026 predominarán condiciones cálidas en el país, con temperaturas que superarán los 30 grados centígrados y sin previsión de ingreso de frentes fríos durante el feriado, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias.

De acuerdo con las autoridades, se espera un incremento de entre medio y un grado en las temperaturas a nivel nacional.

Mario Centeno, pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que estas condiciones son propias de la temporada seca.

“Para la Semana Santa, la temperatura podría subir medio o un grado por región, lo que significa que la mayor parte del país registrará valores superiores a los 30°C”, detalló el experto.